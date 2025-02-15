Навіть супермаскування не допомогло. ЗСУ ліквідували російського офіцера

Знищили також обладнання російських військових

Українські військові за допомогою безпілотників знищили російського офіцера попри його спроби замаскуватися. На Торецькому напрямку українські захисники завдали точного удару по позиціях російських окупантів.

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу виявили та знищили ретельно замаскований бліндаж противника. Про це йдеться у відео бригади.

Підрозділ "Гюрза" батальйону безпілотних систем під час розвідки помітив підозрілу активність на ворожих позиціях. Після детального обстеження місцевості українські військові виявили заховане укриття. У бліндажі, крім звичайних піхотинців, перебував офіцер російської радіорозвідки.

Ворожий офіцер разом з евакуаційною групою спробував залишити небезпечну зону. Проте українські воїни оперативно зреагували на спробу втечі. Завдяки професійним діям операторів дронів та влучним ударам, окупанти зазнали значних втрат. Українські військові знищили не лише особовий склад противника, а й все наявне розвідувальне обладнання.

Також раніше "Телеграф" писав, що українські військові епічно знищили ворожий опорний пункт на Курщині. Така тактика допомагає дезорганізувати російські підрозділи