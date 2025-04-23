На фоні зриву переговорів в Лондоні Трамп вийшов з новими звинуваченнями на адресу Зеленського та України: головне

Пост сповнений критикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що позиція Володимира Зеленського щодо Криму шкодить мирному процесу та може призвести до ще трьох років війни в Україні. За його словами, ситуація для Києва є "жахливою", і нині настав момент для завершення конфлікту.

Про це Трамп написав на власній платформі Truth Social, коментуючи інтерв’ю президента України для The Wall Street Journal, у якому Зеленський заявив: "Україна не визначає юридично окупацію Криму. Тут немає про що говорити". У відповідь Трамп заявив, що подібні висловлювання лише ускладнюють переговори, адже Крим, за його словами, було "втрачено багато років тому" – ще за каденції Барака Обами – і ця тема "навіть не є предметом обговорення".

Пост Дональда Трампа

Трамп також поставив під сумнів дії української влади у 2014 році: "Якщо Зеленський хоче повернути Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли його передали Росії без єдиного пострілу?". Він підкреслив, що не має зв’язків з Росією, але прагне зупинити людські втрати – "в середньому по п’ять тисяч російських і українських солдатів на тиждень".

На думку Трампа, Україна повинна або домовитися про мир зараз, або готуватись до ще тривалого конфлікту з ризиком "втратити всю країну".

"Ми дуже близькі до угоди. Але людина, в якої немає козирів, має нарешті це зрозуміти", – написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що відновлення прямих контактів із Москвою дозволило Сполученим Штатам краще зрозуміти позицію Росії щодо війни проти України. Водночас він застеріг, що конфлікт не має військового розв’язання і може залишитися неврегульованим, якщо позиції сторін залишатимуться надто далекими одна від одної.