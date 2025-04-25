"Фінішна пряма": Рубіо розповів, на якому етапі перебувають переговори щодо війни в Україні

Держсекретар США вважає, що обидві сторони незабаром погодяться на мирні пропозиції

Адміністрація президента США Дональда Трампа "показала шлях" Україні та Росії, який веде до укладення мирної угоди, а також продемонструвала, як має виглядати "фінішна пряма" на цьому шляху. Білий дім робитиме все для того, щоб обидві сторони "фінішували" разом.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі Трампа та прем'єр-міністра Норвегії у Білому домі, повідомляє "Укрінформ". Таким чином Рубіо відреагував на наказ Трампа прокоментувати ситуацію щодо переговорів.

"Насамперед, нашим партнерам були запропоновані варіанти для обговорення речей, які знадобляться для припинення війни. Цю війну можна закінчити. З цим мають погодитися обидві сторони. Ми показали їм шлях уперед… Учора була гарна зустріч. Вихідними відбудуться гарні зустрічі. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоби вони обидві сказали "так"", – заявив він.

Окремо під час заяви Рубіо дуже нейтрально висловився про російський масований ракетний удар по Києву. Він заявив, що це, мовляв, нагадування для всіх, що війну потрібно "терміново припинити", при цьому всіляко уникаючи згадки Росії, як головного винуватця цієї атаки та початку війни загалом. Зате вчергове вимагав "дякувати Трампу" за його так звані "мирні зусилля".

"Усі повинні дякувати президентові за те, що він миротворець і намагається рятувати життя. Це те, що ми намагаємося зробити тут… Це не наша війна. Ми її не починали, як ви знаєте, але ми намагаємося покласти край смерті. Ми намагаємося покласти край руйнуванням, і ми показали шлях уперед. Ми бачимо фінішну пряму, але потрапити туди мають обидві країни", – сказав він.

Зазначимо, на Заході вважають, що Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах щодо України. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторення "Мюнхена 1938". Дональд Трамп відновив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план, запропонований США, який зокрема включає визнання анексії Криму Росією, але не передбачає жодних поступок для президента Росії Володимира Путіна. Кремлю цей план подобається – російський міністр закордонних справ Лавров аж розсипався у похвалі Трампу.

Сам Трамп робить заяви про те, що він "дуже оптимістично налаштований" щодо того, що Україна та Росія укладуть мирну угоду найближчими днями. Проте його оптимізм недоречний: все, що робить Трамп – намагається тиснути на Україну, тоді як проти Росії президент США нічого не робить, а російський правитель Володимир Путін демонструє, що він не бажає миру.