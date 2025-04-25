Не дипломат і каже маячню: чому Трамп насправді направив Віткоффа на перемовини з Путіним

Віткофф передає переважно російські наративи

Хто такий Стів Віткофф і яку роль він відіграє в стосунках між США та Росією? Ця людина, яку Дональд Трамп називає другом, не має офіційного статусу, він не є професійним дипломатом або перемовником, але регулярно зустрічається з російським лідером.

Український дипломат характеризує його як перекладача путінських наративів для Трампа і відзначає його зв'язки з колишніми російськими бізнесменами. Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Він потрапив у цю групу завдяки довірі Дональда Трампа. У Трампа бувають різні знайомі, але Віткоффа він називає своїм другом. Я б назвав його без негативних конотацій "путін-ферштейдером" — тобто людиною, яка може Путіна зрозуміти, почути і потім передати зрозумілою мовою Дональду Трампу", — пояснив дипломат.

За словами Чалого, Віткофф передає переважно російські наративи, але пояснює їх для Трампа в американському розумінні — не просто мовою, а й підходами.

Чалий насторожений тим, що Путін годинами спілкується з Віткоффом, і вважає це ознакою їхньої давньої близькості.

За словами посла, друзі Віткоффа розбагатіли на російських активах і мають зв'язки з російською мафією та спецслужбами. "Це суто бізнес. Ці люди хочуть стати найбагатшими у світі і захоплюються Путіним. Їм байдуже, кого він вбиває, головне — що він зробив гроші", — зазначив Чалий.

Посол також нагадав про напружені стосунки між Віткоффом та українською стороною після його заяв щодо "п'яти територій". Президент Зеленський тоді висловився різко: "Хто такий Віткофф, щоб розмірковувати про наші території? У нього ні посади нема, нічого".

"Виходить таким чином, що в Путіна і Трампа набагато сильніший посередник у спілкуванні, аніж у Трампа і Зеленського", — підсумував Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Валерій Чалий розповів про три реалістичні сценарії припинення бойових дій. Експосол в США пояснив, які саме.