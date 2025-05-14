Абрамович знову сплив поруч з Путіним: де був мільярдер і що відомо про його участь у перемовинах

Його повернення до Кремля привертає увагу, адже саме Абрамович раніше неодноразово виступав посередником між Києвом і Москвою.

Напередодні нового раунду переговорів у Стамбулі, призначеного на 15 травня, Роман Абрамович з’явився в Кремлі на засіданні піклувальної ради Великого та Маріїнського театрів під головуванням Володимира Путіна. Це перша офіційна поява олігарха на публіці після тривалої паузи.

Нагадаємо, Абрамович був присутній на кількох етапах переговорного процесу — від перших зустрічей у Стамбулі до підписання "зернової угоди". Хоча формально він не входив до складу делегації РФ, за словами речника Путіна Дмитра Пєскова, мільярдер був "залучений до забезпечення контактів" з українською стороною.

Його участь залишалась кулуарною, але відчутною. Джерела повідомляли, що він брав участь у переговорному процесі із власної ініціативи, а його кандидатуру узгоджував сам президент РФ. У 2022 році Абрамович навіть двічі відвідував Київ. В коментарі "Телеграфу" президент України Володимир Зеленський підтвердив це та не коментував формат зустрічей.

За даними інсайдерів Bloomberg, Абрамович разом із принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом сприяв обміну полоненими — зокрема, йдеться про звільнення оборонців "Азовсталі". Італійська газета Ansa повідомляла про присутність Абрамовича на підписанні зернової угоди у Стамбулі.

Також, за інформацією The Wall Street Journal у 2023 році, він допомагав узгоджувати вужчі домовленості — щодо вивезення українського зерна та аміаку з Росії тощо.

Де зникав Абрамович?

Після запровадження санкцій з боку ЄС і Британії у 2022 році, він багато часу проводить у Туреччині. Що символічно — саме у Стамбулі. Мільярдер продовжує жити розкішно, також буває в Ізраїлі та періодично повертається до Росії. Вважається, що він продовжує інвестиції в різні стартапи попри санкції у Європі.

Роман Абрамович з шеф-кухарем Омером Атайсіном у Стамбулі

Абрамович вирішив розкрити карти

Цього літа вийде книга журналіста Ніка Пьюревела про продаж футбольного клубу "Челсі", в якій уперше за довгий час буде опубліковане велике інтерв’ю Абрамовича. Крім футбольної теми, мільярдер уперше публічно прокоментує свою участь у мирних переговорах, а також інцидент із можливим отруєнням під час одного з раундів у 2022 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час переговорів у Стамбулі, якщо російський президент Володимир Путін з'явиться на них, мова йтиме про припинення вогню та обмін усіх українських полонених.