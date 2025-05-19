Ушел к ней от второй жены: что известно о бывшей избраннице олигарха Абрамовича

Жукова стала третьей супругой олигарха

Известный миллиардер-олигарх Роман Абрамович — один из самых богатых людей в России. Недавно он появлялся в Кремле на заседании по театрам под руководством диктатора Владимира Путина. А вот личную жизнь бизнесмен не комментирует.

"Телеграф" расскажет, кем была последняя официальная жена олигарха, сколько времени они были вместе, и чем она занимается.

Что известно о Дарье Жуковой

Жукова родилась в 1981 году в Москве. Ее отец – бизнесмен, а мать – биолог. Впоследствии родители развелись, и Дарья вместе с матерью перебралась в США. В течение 3 лет она училась в еврейской школе.

В 16 лет отец направил Жуковой приглашение, чтобы она переехала в Лондон. Она получила британское гражданство и училась в Лондонском институте натуропатии. Именно в Великобритании девушка познакомилась с Абрамовичем благодаря своему отцу.

Дарья Жукова познакомилась с Абрамовичем благодаря отцу, фото Getty Images

В 2006 году Жукова вместе со своей подругой создала бренд одежды Kova&T. Марку можно было увидеть в 80 магазинах в разных странах мира. Также Дарья помогала создавать сайт о новостях шоу-бизнеса Spletnik.ru.

Дарья Жукова разработала марку одежды, фото Getty Images

В 2008 году Жукова вышла замуж за Абрамовича. Поговаривали, что именно из-за нее он ушел от своей второй жены, Ирины Маландиной.

Дарья Жукова была женой Романа Абрамовича, фото Getty Images

Дарья открыла фонд поддержки культуры Iris Foundation. Впоследствии также появился музей "Гараж" и англоязычный журнал с таким же названием. Спустя время Жукова основала центр современной культуры "Гараж" в Москве.

Жукова вместе с Абрамовичем 5 раз входила в 50 самых влиятельных людей в русском искусстве, трижды занимая первое место. В 2017 году Жукова развелась с олигархом.

Дарья Жукова была в браке с Абрамовичем около 10 лет, фото Getty Images

После бракосочетания они продолжили работать вместе как основатели музея "Гараж" и культурного центра "Новая Голландия". Речь шла и о том, что Жукова получит имущество стоимостью 92 миллиона долларов, в том числе особняк на Манхэттене.

В 2019 году Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. У них появились двое детей: сын Филипп и дочь Виктория. В 2024 году стало известно, что Жукова стала мамой в третий раз. У них появился еще один сын.

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос, фото Getty Images

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос уже трое детей, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене разработчика соцсети Facebook Марка Цукерберга. У них интересная история знакомства.