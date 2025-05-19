Коміка Нурлана Сабурова можуть депортувати з Росії: що він говорив про українців

Схоже, артиста наздогнала карма

Казахстанського та російського коміка Нурлана Сабурова, який цинічно жартував про українців, затримали в аеропорту Шереметьєво за порушення міграційного законодавства. Зараз стендапер перебуває у міграційному відділі та чекає адвоката.

Про це пишуть російські ЗМІ. За інформацією журналістів, Сабурову призначили штраф 5000 рублів, у встановлений термін йому потрібно буде залишити Російську Федерацію.

Зірку російського стендапу Нурлана Сабурова можуть видворити до Казахстану. Йому ставлять у провину порушення міграційного законодавства і можуть вигнати з РФ на строк до п’яти років.

Хто такий Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров – один із найрейтинговіших стендап-коміків у Росії. Він навіть потрапив до списку Forbs, як артист, який отримує понад 10 тисяч доларів за виступ.

Народився та здобув середню освіту в Казахстані, після чого переїхав до російського Єкатеринбурга, де навчався в Уральському федеральному університеті на факультеті фізкультури. Грав у КВК, виступав за університетську команду, а також практикувався у жанрі стендапу.

Потім кар’єра Сабурова пішла в гору і у 2014 році він переїхав до Москви разом із сім’єю, вже виступаючи на ТНТ як резидент шоу Stand Up.

Наприкінці квітня 2019 року на каналі LABELCOM на YouTube вийшов перший випуск гумористичного шоу "Що було далі?", ведучим якого є Нурлан.

Примітно, що хоча навіть Forbs називає його російським коміком, він уже кілька років поки що безуспішно намагається отримати громадянство РФ.

Водночас Сабуров володіє будинком у Підмосков’ї. Його прибуток минулого року перевищив 50 мільйонів рублів.

Що Сабуров говорить про війну та Україну

У квітні 2022 року, перебуваючи в гастрольному турі США, комік ухилявся від прямих висловлювань про російське вторгнення в Україну. Натомість він відпускав жарти з натяками на страх перед російською владою і наголошував, що "нічого не винен" глядачам, що ставлять незручні питання. Така позиція викликала бурхливі обговорення у соцмережах. Внаслідок зусиль української діаспори та генконсульства концерт у Чикаго, намічений на 16 квітня, було скасовано.

Великий резонанс викликала його фраза "Вибачте, це місячні?", адресована жінці у білій сукні з червоними плямами — костюмі, що символізує зґвалтованих та вбитих українок.

Внаслідок цинічних жартів за межею добра і зла Сабурова "скасували" у США, також зірвався його тур у Казахстані. Натомість він поїхав у турне Сибіром, де поскаржився на жорстке цькування з боку українців і назвав себе "жертвою русофобії".

Також комік розважив "жартами" росіян, порівнюючи Ізраїль із Росією, а українців із талібами, при цьому очевидно переплутавши Хамас із Талібаном.

"Та гаразд, коли Ізраїль ї*нув по талібах, Палестині, Zara (провідна торгівельна мережа — ред.) не пішла звідти, McDonald’s не перейменували в "Хумус і точка", — сказав Сабуров.

Таким чином, доля жорстоко пожартувала над самим артистом, відомим своїм цинізмом. Плазуючи перед Кремлем, він відштовхнув своїх шанувальників у всьому світі, в тому числі й на батьківщині в Казахстані. Проте всім відомо, що росіяни своїх кидають і навіть викидають.

Раніше ми писали, що російські зірки впали в немилість у всьому світі через агресивну політику своєї держави та вторгнення армії РФ в Україну. Так, співачку Риту Дакоту буквально вигнали з розкішної вілли на Балі, де та відпочивала із родиною.