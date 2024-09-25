Український стендапер "пожартував" про вбивства мусульман: Лубінець уже звернувся до поліції (відео)

Виступ коміка обурив українців

Український стендапер Антон Стенюк влип у скандал після того, як невдало пожартував про вбивства мусульман. Запис його виступу вже розлетівся мережею.

Оригінальне відео було оприлюднено ще у березні 2024 року, проте користувачі звернули на нього увагу лише зараз. У своєму виступі комік говорив не лише про мусульман, а й про українську культуру, Ірину Фаріон, православ’я та війну.

"Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина. Я розумію, що це зараз не на часі", — "пожартував" Стенюк.

Суперечливий фрагмент можна побачити на відео нижче з 31:10

На це вже відреагував муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" та військовослужбовець ЗСУ Саїд Ісмагілов.

"Вбивати мусульман? Ну, спробуй, хлопчику", — написав він.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав це відкритим випадом на релігійному ґрунті.

Тим часом інші користувачі зазначили, що Стенюк навчався у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова (Київ), який є одним із найбільших в Україні.

Омбудсмен Дмитро Лубінець, своєю чергою, повідомив, що звернувся до правоохоронців.

Користувачі мережі також зазначили, що у висловлюваннях коміка можна побачити не лише неприязнь до мусульман.

Як повідомлялося раніше, в Острозі (Рівненська область) стався гучний скандал. Там п’яний мер Юрій Ягодка співав російські пісні та побився з місцевою активісткою.