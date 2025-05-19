Комика Нурлана Сабурова могут депортировать из России: что он говорил об украинцах

Похоже, артиста настигла карма

Казахстанского и российского комика Нурлана Сабурова, цинично шутившего об украинцах, задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Сейчас стендапер находится в миграционном отделе и ждёт адвоката.

Об этом пишут российские СМИ. По информации журналистов, Сабурову назначили штраф 5000 рублей, в установленные сроки ему нужно будет покинуть Российскую Федерацию.

Звезду российского стендапа Нурлана Сабурова могут выдворить в Казахстан. Ему вменяют нарушение миграционного законодательства и могут выдворить из РФ на срок до пяти лет.

Кто такой Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров – один из самых рейтинговых стендап-комиков в России. Он даже попал в список Forbs, как артист, получающий более 10 тысяч долларов за выступление.

Родился и получил среднее образование в Казахстане, после чего переехал в российский Екатеринбург, где учился в Уральском федеральном университете на факультете физкультуры. Играл в КВН, выступал за университетскую команду, а также практиковался в жанре стендапа.

Затем карьера Сабурова пошла в гору и в 2014 году он переехал в Москву из вместе с семьей, уже выступая на ТНТ в качестве резидента шоу Stand Up.

В конце апреля 2019 на канале LABELCOM на YouTube вышел первый выпуск юмористического шоу "Что было дальше?", ведущим которого является Нурлан.

Примечательно, что хотя даже Forbs называет его российским комиком, он уже несколько лет пока безуспешно пытается получить гражданство РФ.

В то же время Сабуров владеет домом в Подмосковье. Его доход в прошлом году превысил 50 миллионов рублей.

Что Сабуров говорит о войне и Украине

В апреле 2022 года, находясь в гастрольном туре по США, комик уклонялся от прямых высказываний о российском вторжении в Украину. Вместо этого он отпускал шутки с намёками на страх перед российскими властями и подчёркивал, что "ничего не должен" зрителям, задающим неудобные вопросы. Такая позиция вызвала бурные обсуждения в соцсетях. В результате усилий украинской диаспоры и генконсульства концерт в Чикаго, намеченный на 16 апреля, был отменён.

Большой резонанс вызвала его фраза "Извините, это месячные?", адресованная женщине в белом платье с красными пятнами — костюме, символизирующем изнасилованных и убитых украинок.

В результате циничных шуток за гранью добра и зла Сабурова "отменили" в США, также сорвался его тур в Казахстане. Вместо этого он поехал в турне по Сибири, где пожаловался на жесткую травлю со стороны украинцев и назвал себя "жертвой русофобии".

Также комик развлек "шутками" россиян, сравнивая Израиль с Россией, а украинцев с талибами, при этом очевидно перепутав Хамас с Талибаном.

"Да ладно, когда Израиль е*нул по талибам, по Палестине, Zara (ведущая торговая сеть — ред.) не ушла оттуда, McDonald's не переименовали в "Хумус и точка", — сказал Сабуров.

Таким образом, судьба жестоко пошутила над самим артистом, известным своим цинизмом. Пресмыкаясь перед Кремлем, он оттолкнул своим поклонников во всем мире, в том числе и на родине в Казахстане. Однако всем известно, что русские своих бросают и даже выбрасывают.

Ранее мы писали, что российские звезды впали в немилость по всему миру из-за агрессивной политики своего государства и вторжения армии РФ в Украину. Так, певицу Риту Дакоту буквально выгнали из роскошной виллы на Бали, где та отдыхала с семьей.