Залишився тільки один. Хто може стати наступником Путіна і що сталося з іншими двома

Його ім’я вже неодноразово з’являлося в контексті цієї теми

У Росії було три наступники на місце нинішнього президента Володимира Путіна. Однак два з них загадково пішли з життя в досить молодому віці. Нині залишився лише один із них.

Про це в ефірі "Прямого" сказав колишній посол України у США Валерій Чалий. Він зазначив, що обом наступникам було близько 40 років.

Перший, як казав екс-посол, потонув. До другого не встигла доїхати швидка допомога. Однак, що саме з ним трапилося, Чалий не уточнив. Він також додав, що залишився лише один – син помічника російського президента Миколи Патрушева.

"Ну, ви розумієте, так? Залишився один, син Патрушева залишився. Тому вони домовилися між собою, щоб не обирати наступника, а нехай сини будуть. І вже двох вибили", - сказав Чалий.

Ймовірно, в даному випадку йдеться про Дмитра Патрушева. Ще 2022 року у ЗМІ з’являлася інформація про те, що наступником Путіна може стати саме він. Декілька років тому у свої 45 вже чотири роки він уже очолював міністерство сільського господарства РФ. Зв’язки батька та його лобі дозволили Дмитру Миколайовичу Патрушеву побудувати блискучу кар’єру та мати при цьому звання офіцера ФСБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штучний інтелект розповів, хто і коли міг би вбити Путіна. Grok виділив кілька факторів та категорій осіб, які теоретично могли б становити загрозу для російського президента.