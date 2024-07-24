Два сценарії, один кандидат: експерти розповіли, хто міг би замінити Путіна

Опитали понад 40 політологів, соціологів та політичних журналістів

Влада в Російській Федерації зміниться зі смертю чи хворобою диктатор Володимира Путіна, а замінити його прямо зараз міг би прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Саме так можна описати найімовірніший сценарій зміни режиму в Росії, виходячи з результатів експертного опитування, яке провела "Система", проєкт "Настоящего Времени" та "Радіо Свобода".

Як проходило опитування опублікували у своєму Telegram-каналі. Зазначено, що опитали понад 40 політологів, соціологів та політичних журналістів з Росії, США та Європи.

Хто зможе замінити Путіна?

"Ми запропонували експертам назвати людей, які можуть змінити Путіна. Ми ставили питання, виходячи з нинішніх обставин, якби зміна президента відбувалася прямо зараз. Експерти називали прізвища у двох уявних сценаріях", — пише "Система".

Перший сценарій: у Росії відбувається зміна влади, і Путін бере участь у виборі кандидатури наступного президента, тобто сам призначає наступника.

Кожен експерт міг назвати до трьох кандидатів. Найчастіше згадували ці імена:

1. Михайло Мішустін (19 згадок)

2. Олексій Дюмін (17)

3. Сергій Собянін (13)

4-5. Дмитро Медведєв (9)

4-5. Андрій Білоусов (9)

Другий сценарій: у Росії зараз відбувається раптова зміна влади, і Путін у виборі наступника не бере участі (бо він, наприклад, помер).

У такому випадку абсолютна більшість експертів також зійшлися на кандидатурі Мішустіна, а перша сімка виглядає так:

1. Михайло Мішустін (35 згадок)

2. Сергій Собянін (27)

3. Микола Патрушев (7)

4-7. Олексій Дюмін (5)

4-7. Дмитро Медведєв (5)

4-7. Андрій Білоусов (5)

4-7. Дмитро Патрушев (5)

Водночас, як зазначає "Система", навіть фахівці з російської політики нині не готові давати прогнози щодо путінської влади і тим більше персоналій.

"Деякі експерти наголошували: назвати наступника практично неможливо. Декілька людей написали, що прямо зараз Путін нікого собі на заміну не готує", — йдеться у матеріалі.

Як піде Путін?

Під час опитування експертам було запропоновано не лише назвати можливих наступників, а й вибрати найімовірніші сценарії зміни влади у Росії.

"Ми запропонували кілька варіантів, але найімовірнішим сценарієм із великим відривом експерти назвали смерть Путіна", — йдеться у матеріалі.

Хто такий Михайло Мішустін?

Михайло Мішустін — російський державний і політичний діяч. Голова Уряду Російської Федерації, постійний член Ради безпеки РФ з 16 січня 2020 року.

До цього призначення Мішустін керував Федеральною податковою службою РФ (з 2010 року). На цю посаду його призначив Путін, який займав тоді крісло прем'єр-міністра.

За головування Мішустіна ФПС провела реформу податкової служби: ввела автоматизовану інформаційну систему "Податок-3", яка об'єднала всі функції податкової служби.

Михайло Мішустін

Також на його рахунку – реформа касових апаратів і зниження кількості виїзних податкових перевірок на 34,4% – перевіряються тільки два платники податків з тисячі, а в малому бізнесі – один з 5 тисяч. Водночас, розмовляючи з КПРФ, чиновник висловлювався проти будь-яких змін пенсійної реформи й проти послаблень з податком на доходи фізичних осіб. Також він заявляв про неактуальність переходу на прогресивний податок.

Як вже зазначалося раніше, 16 січня 2020 року був призначений головою уряду РФ.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи закінчиться війна після смерті кремлівського диктатора. Відповідь дав соціолог Ігор Ейдман.