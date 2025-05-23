Нові бізнесмени проти "старої гвардії". Хто в оточенні Путіна хоче війни з Україною

Через санкції за війну в Україні путінський олігархат втратив десятки мільярдів доларів

Російський диктатор Володимир Путіна має ще три-чотири місяці, щоб використати свій останній шанс і максимально окупувати українські території. А тим часом у його оточенні сформувалися дві групи впливу, які намагаються просувати свої інтереси, пов’язані з війною в Україні.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Він пояснив, які варіанти розвитку подій пропонують Путіну.

Більше читайте у публікації: "Путін йде в останній штурм: чи можливий наступ на Київ і прорив фронту під Покровськом".

— Є група ФСБшного бізнесу на чолі з Дмитрієвим (Кирило Дмитрієв — голова Російського фонду прямих інвестицій, посланець Путіна. — Ред.), яка через Віткоффа і Джареда Кушнера в США пропонує ідею припинення вогню, заморозки війни і початку великого бізнесу між США і Росією. Вони обіцяють американському бізнесу, наближеному до Трампа, великі прибутки, — каже військовий експерт.

На його думку, це будуть мільярди доларів за рахунок продажу російського газу до Європи під лейблом американського, видобування алмазів в Якутії, арктичні проекти тощо.

— Все це — величезні гроші конкретним людям. І в Росії є люди, які хотіли б піти цим шляхом. Це, насамперед, великий бізнес, путінський олігархат, який втратив дуже багато від війни, і вони хотіли б повернутися до цих грошей, які можна заробляти на російських ресурсах, — пояснює директор New Geopolitics Research Network.

За його словами, є інша група, яка зараз має домінуюче положення. Це "стара гвардія": Патрушев, Кирієнко, Вайно, Чемезов, які роблять бізнес на війні.

— У них трильйонні бюджети на війну і вони їх освоюють. То навіщо ж Чемезову (Сергій Чемезов, гендиректор корпорації "Ростех". — Ред.) зараз припинення вогню, якщо у нього військові контракти прописані вже на рік вперед? Якщо буде замороження війни, то військовий бюджет буде скорочуватися, — наголошує аналітик.

Він згадав прогнози експертів, що коли війна в Україні заморозиться, то росіяни будуть продовжувати нарощувати свій потенціал і потім готуватися до війни з Європою.

— Теоретично так, але це лінійний прогноз, який, як правило, в житті не працює. У Росії будуть скорочуватися ресурси. Вони, звісно, можуть перейти на формат в життєдіяльності КНДР-2, "прикрутити гайки", встановити жорсткий диктаторський режим, не платити вже своїм рекрутам, а просто мобілізовувати їх і кидати на фронт, або ж виготовляти танки за рахунок безкоштовної праці. Але! Падіння маси ресурсів, відсутність можливості заробляти сотні мільярдів доларів і євро на нафті, все одно вдарить по здатності Росії вести широкомасштабну війну, — вважає експерт.

Він припустив, що консенсусний задум цих двох груп полягає в наступному: зараз "старій" групі дають можливість за чотири-п'ять місяців освоїти гроші, які ще залишилися. А коли падіння економіки буде відчутне, і заробляти на війні стане складно, ініціативу передадуть групі "нових бізнесменів", які відкривають Росії можливості заробляння грошей разом з американцями.

— Зараз ще зарано це робити, адже гроші ще є. І хоча ціни на нафту впали, "кубишка", яку можна освоїти, ще залишається. А далі, коли ситуація підійде до дна, буде два варіанти: або КНДР-2, або зняття санкцій і відкриття економіки Росії до контактів і кооперацій з західними компаніями. Насамперед, з американськими, тому що ЄС навряд чи буде знімати санкції. Але це дозволить путінському режиму зламати ізоляцію, — підсумував Михайло Самусь.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи переламають ракети TAURUS ситуацію на фронті.