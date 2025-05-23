Остался только один. Кто может стать преемником Путина и что случилось с другими двумя

Его имя уже неоднократно мелькало в контексте этой темы

В России было три преемника на место нынешнего президента Владимира Путина. Однако два из них загадочным образом ушли из жизни в довольно молодом возрасте. В настоящее время остался только один из них.

Об этом в эфире "Прямого" сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что обоим преемникам было около 40 лет.

Первый, как говорил экс-посол, утонул. Ко второму не успела доехать скорая помощь. Однако что конкретно с ним случилось, Чалый не уточнил. Он также добавил, что остался только один — сын помощника российского президента Николая Патрушева.

"Ну, вы понимаете, да? Остался один, сын Патрушева остался. Поэтому они договорились между собой, чтобы не выбирать преемника, а пусть сыновья будут. И уже двоих выбили" — сказал Чалый.

Вероятно, речь в данном случае идет о Дмитрии Патрушеве. Еще в 2022 году в СМИ появлялась информация о том, что преемником Путина может стать именно он. Несколько лет назад в свои 45 уже четыре года он уже возглавлял министерство сельского хозяйства РФ. Связи отца и его лобби позволили Дмитрию Николаевичу Патрушеву построить блестящую карьеру и иметь при этом звание офицера ФСБ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что искусственный интеллект рассказал, кто и когда мог бы убить Путина. Grok выделил несколько факторов и категорий лиц, которые теоретически могли бы представлять угрозу для российского президента.