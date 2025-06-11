Закопали біля туалету поряд з "Гіві" і Захарченком: як виглядає могила бойовика "ДНР" "Мотороли"

Військовий злочинець "Моторола" був одним із ватажків так званої "ДНР"

Російський військовий злочинець Арсеній Павлов, більш відомий як один із ватажків так званої "ДНР" під позивним "Моторола", приїхав на Донбас у 2014 році. Він мав кримінальне минуле та використовувався російськими силовиками для підривної діяльності на сході України. Ліквідували бойовика 16 жовтня 2016 року.

"Телеграф" розповість, де поховали військового злочинця та бойовика "Моторолу", і як виглядає його могила.

Дивний пам’ятник та могила біля туалету

Військовий злочинець Арсеній Павлов, який сам зізнавався у вбивстві українських військовополонених, загинув через вибух у ліфті. Разом із ними на той світ вирушив його охоронець Євген Гадлія ("Гога").

Російські пропагандисти та ватажки "ДНР" звинуватили у ліквідації "Мотороли" Службу безпеки України. Однак були й інші версії, такі як особиста помста чи вбивство на замовлення Кремля.

Поховали бойовика через дорогу від кладовища у Донецьку, який називається "Донецьке море". Поруч із ним, до речі, лежать й інші бойовики так званої "ДНР" — Олександр Захарченко, Михайло Толстих ("Гіві") та Ольга Качура.

Примітно, що могила розташована біля цвинтарного туалету, а поряд ще й кладовище домашніх тварин. Багато питань викликав і пам’ятник "Моторолі", який встановили згодом. На надгробній плиті Павлов зовсім на себе не схожий, хоч і зображений у військовому однострої.

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