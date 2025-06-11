Закопали возле туалета рядом с "Гиви" и Захарченко: как выглядит могила боевика "ДНР" "Моторолы"

Военный преступник "Моторола" был одним из главарей так называемой "ДНР"

Российский военный преступник Арсений Павлов, более известный, как один из главарей так называемой "ДНР" под позывным "Моторола", приехал на Донбасс в 2014 году. Он имел криминальное прошлое и использовался российскими силовиками для подрывной деятельности на востоке Украины. Ликвидировали боевика 16 октября 2016 года.

"Телеграф" расскажет, где похоронили военного преступника и боевика "Моторолу", и как выглядит его могила.

Странный памятник и могила возле туалета

Военный преступник Арсений Павлов, который сам признавался в убийстве украинских военнопленных, погиб в результате взрыва в лифте. Вместе с ними на тот свет отправился его охранник Евгений Гадлия ("Гога").

Российские пропагандисты и главари "ДНР" обвинили в ликвидации "Моторолы" Службу безопасности Украины. Однако были и другие версии, такие как личная месть или убийство по заказу Кремля.

Похоронили боевика через дорогу от кладбища в Донецке, которое называется "Донецкое море". Рядом с ним, к слову, лежат и другие боевики так называемой "ДНР" — Александр Захарченко, Михаил Толстых ("Гиви") и Ольга Качура.

Примечательно, что могила расположена возле кладбищенского туалета, а рядом еще и кладбище домашних животных. Много вопросов вызвал и памятник "Мотороле", который установили со временем. На надгробной плите Павлов совершенно на себя не похож, хоть и запечатлен в военном однострое.

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