Закопали возле туалета рядом с "Гиви" и Захарченко: как выглядит могила боевика "ДНР" "Моторолы"
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Военный преступник "Моторола" был одним из главарей так называемой "ДНР"
Российский военный преступник Арсений Павлов, более известный, как один из главарей так называемой "ДНР" под позывным "Моторола", приехал на Донбасс в 2014 году. Он имел криминальное прошлое и использовался российскими силовиками для подрывной деятельности на востоке Украины. Ликвидировали боевика 16 октября 2016 года.
"Телеграф" расскажет, где похоронили военного преступника и боевика "Моторолу", и как выглядит его могила.
Странный памятник и могила возле туалета
Военный преступник Арсений Павлов, который сам признавался в убийстве украинских военнопленных, погиб в результате взрыва в лифте. Вместе с ними на тот свет отправился его охранник Евгений Гадлия ("Гога").
Российские пропагандисты и главари "ДНР" обвинили в ликвидации "Моторолы" Службу безопасности Украины. Однако были и другие версии, такие как личная месть или убийство по заказу Кремля.
Похоронили боевика через дорогу от кладбища в Донецке, которое называется "Донецкое море". Рядом с ним, к слову, лежат и другие боевики так называемой "ДНР" — Александр Захарченко, Михаил Толстых ("Гиви") и Ольга Качура.
Примечательно, что могила расположена возле кладбищенского туалета, а рядом еще и кладбище домашних животных. Много вопросов вызвал и памятник "Мотороле", который установили со временем. На надгробной плите Павлов совершенно на себя не похож, хоть и запечатлен в военном однострое.
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