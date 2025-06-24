Відра чорної ікри та танці під Лепса: у Росії пройшла скандальна вечірка з топ-чиновниками (фото, відео)

Росіяни називають цей захід "бенкетом під час чуми"

На Крестівському острові в Санкт-Петербурзі відбулася скандальна вечірка "Альфа-Банку", яку відвідала велика кількість людей: від ескортниць до нафтових магнатів і відомих російських пропагандистів з оточення Путіна. Захід із відрами чорної ікри, літрами шампанського "Дом Периньйон", лангустами та крабами викликав великий резонанс, оскільки в країні діє культ "солдата в окопі".

Вечірка пройшла 21 червня, проте обговорювати її стали лише за кілька днів. У мережі після злитих кадрів із "шабашу" засудили те, що відбувається. На думку росіян, захід із тоннами чорної ікри та делікатесами, дорогим алкоголем та танцями під вітчизняного виконавця Григорія Лепса — "бенкет під час чуми".

В одному з Telegram-каналів опублікували імена гостей, які брали участь у "ікорній" вечірці. Як виявилось, їх намагалися ретельно приховувати.

Так, гостей зустрічали співзасновник "Альфа-Груп" та мільярдер Михайло Фрідман та бізнесмен, великий акціонер "Альфа-Груп" Герман Хан. Серед учасників заходу були:

Директор департаменту інформації та печатки Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова;

Син Михайла Фрідмана, старший партнер торгової компанії SixFigures Development Олександр Ожельський;

Держбанкір та приятель Путіна Андрій Костін;

Нафтовий магнат Вагіт Алекперов;

Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна;

Олігарх Дмитро Мазепін та його син Микита;

Бізнесмен Камо Арутюнян;

Партнер колишнього президента Міжнародної федерації фехтування Алішера Усманова Іван Таврін;

Довірена особа Путіна Ігор Бутман.

Також на вечірці були губернатори, міністри та силовики. А щоб "Альфа-шабаш" убезпечити від звичайних смертних, половину Крестовського острова було оточено і всюди були співробітники ФСО.

Чому тусовка "верхівок" викликала резонанс

У Росії намагаються видавати народу картинку, що все йде для фронту. Тобто гроші витрачають на те, щоб забезпечувати солдатів, які воюють проти України.

Відповідно, у РФ є культ "солдата з СВО" або, як ще його називають "солдат в окопі". І після щоденного вливання інформації про бідних військових, яким потрібна допомога, "верхівка" закочує шикарну вечірку, витративши на неї явно мільйони.

Фото з вечірки "Альфа-Банку"

Як пишуть у мережі, незадоволений був і сам Кремль таким заходом з величезним розмахом. Проте рознести його, як "голу вечірку Івлєєвої", вони не могли, адже на тусовці було багато впливових людей. Тому цей момент вирішили просто замовчати.

Але тут у справу вступили звичайні росіяни, які вважали море чорної ікри та дорогий алкоголь неприпустимим у такий час.

Фото з вечірки "Альфа-Банку"

У мережі пишуть, що сам "Альфа Банк" одразу після невдоволення Кремля перестав "розганяти сюжет" про те, яким вражаючим заходом стала вечірка на острові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Влад Яма, який втік з України, влаштовує в США "російські вечірки".