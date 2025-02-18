Принизливо для Росії та ганебно для США. Про тусовку в Ер-Ріяді та роль Європи - Олександр Невзоров
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Зустріч говорить про трагічне становище Москви
Видовище, звичайно, архімерзотне, але настав час звикнути до того, що історія складається з крутих, а часом і нудотних поворотів.
Більше того, вона не обіцяла щадити чиїсь почуття.
Так, тусовка в Ер-Ріяді принизлива для Москви, і ганебна для США.
Втім, потішного в цих переговорах ще більше, ніж бридкого.
Зрозуміло, що обрання Трампа заклало Америці як ніс, а й вуха.
Вона не відчуває запаху смаженої людини, якою смерділи канібали кремля і не чує їх поригування.
Те, з якою шаленою швидкістю російські людожери заметушилися і кинулися "домовлятися", краще тисячі слів говорить про трагічне становище Москви і про те, що вона бачить усі свої "глухі кути". І готова на все, щоб купити будь-який, навіть ілюзорний "шматочок перемоги".
Але найсмішніше в цій стрілці, це те, що Штати, за своєю звичкою, торгують повітрям.
Вони продають те, чим не володіють. У їхніх кишенях і папках немає того самого "шматочка", про який їх молять ослячі очі лаврова.
Ніщо не може бути вирішено без Європи.
Джерело — Telegram Невзорова.
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