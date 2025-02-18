Зустріч говорить про трагічне становище Москви

Видовище, звичайно, архімерзотне, але настав час звикнути до того, що історія складається з крутих, а часом і нудотних поворотів.

Більше того, вона не обіцяла щадити чиїсь почуття.

Так, тусовка в Ер-Ріяді принизлива для Москви, і ганебна для США.

Втім, потішного в цих переговорах ще більше, ніж бридкого.

Зрозуміло, що обрання Трампа заклало Америці як ніс, а й вуха.

Вона не відчуває запаху смаженої людини, якою смерділи канібали кремля і не чує їх поригування.

Те, з якою шаленою швидкістю російські людожери заметушилися і кинулися "домовлятися", краще тисячі слів говорить про трагічне становище Москви і про те, що вона бачить усі свої "глухі кути". І готова на все, щоб купити будь-який, навіть ілюзорний "шматочок перемоги".

Але найсмішніше в цій стрілці, це те, що Штати, за своєю звичкою, торгують повітрям.

Вони продають те, чим не володіють. У їхніх кишенях і папках немає того самого "шматочка", про який їх молять ослячі очі лаврова.

Ніщо не може бути вирішено без Європи.

Джерело — Telegram Невзорова.