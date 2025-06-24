Ведра черной икры и пляски под Лепса: в России прошла скандальная вечеринка с топ-чиновниками (фото, видео)

Россияне называют это мероприятие "пиром во время чумы"

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоялась скандальная вечеринка Альфа-Банка, которую посетило большое количество людей: от эскортниц до нефтяных магнатов и известных российских пропагандистов из окружения Путина. Мероприятие с ведрами черной икры, литрами шампанского Дом Периньон, лангустами и крабами вызвало большой резонанс, поскольку в стране действует культ "солдата в окопе".

Вечеринка прошла 21 июня, однако обсуждать ее стали только спустя несколько дней. В сети после слитых кадров с "шабаша" осудили происходящее. По мнению россиян, мероприятие с тоннами черной икры и деликатесами, дорогим алкоголем и плясками под отечественного исполнителя Григория Лепса — "пир во время чумы".

В одном из Telegram-каналов опубликовали имена гостей, которые принимали участие в "икорной" вечеринке. Как оказалось, их пытались тщательно скрывать.

Так, гостей встречали сооснователь "Альфа-Групп" и миллиардер Михаил Фридман и бизнесмен, крупный акционер "Альфа-Групп" Герман Хан. Среди участников мероприятия были:

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова;

Сын Михаила Фридмана, старший партнер торговой компании SixFigures Development Александр Ожельский;

Госбанкир и приятель Путина Андрей Костин;

Нефтяной магнат Вагит Алекперов;

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина;

Олигарх Дмитрий Мазепин и его сын Никита;

Бизнесмен Камо Арутюнян;

Партнер бывшего президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова Иван Таврин;

Доверенное лицо Путина Игорь Бутман.

Также на вечеринке были губернаторы, министры и силовики. А чтобы "Альфа-шабаш" оградить от обычных смертных, половина Крестовского острова была оцеплена и повсюду были сотрудники ФСО.

Почему тусовка "верхушек" вызвала резонанс

В России пытаются выдавать народу картинку, что все идёт для фронта. То есть, деньги тратят на то, чтобы обеспечивать солдат, которые воют против Украины.

Соответственно, в РФ есть культ "солдата с "СВО" или, как еще его называют "солдат в окопе". И после ежедневного вливания информации о бедных военных, которым нужна помощь, "верхушка" закатывает шикарную вечеринку, потратив на нее явно миллионы.

Фото с вечеринки "Альфа-Банка"

Как пишут в сети, недоволен был и сам Кремль таким мероприятием с огромным размахом. Однако разнести его как "голую вечеринку Ивлеевой" они не могли, ведь на тусовке было много влиятельных людей. Потому этот момент решили просто замолчать.

Но здесь в дело вступили обычные россияне, которые посчитали море черной икры и дорогущий алкоголь недопустимыми в "такое время".

Фото с вечеринки "Альфа-Банка"

В сети пишут, что сам "Альфа Банк" сразу после недовольства Кремля перестал "разгонять сюжет" о том, каким впечатляющим мероприятием стала вечеринка на острове.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сбежавший из Украины Влад Яма устаивает в США "русские вечеринки".