Вісім отворів у даху. Як виглядають руйнування заводу під Москвою із супутника (фото)

Пошкодження суттєві

Українські дрони успішно атакували російський завод "Райдуга" ім. Березняка у місті Дубна Московської області. Сьогодні з'явились супутникові знімки наслідків операції на завод "Кронштадт".

На оприлюднених телеграм-каналом Supernova+ супутникових знімках чітко видно масштабні ураження на території стратегічного підприємства ВПК РФ. Фото показують пошкодження промислових об'єктів та сліди пожеж у районі збиральних цехів заводу.

"Дубна завод АТ "Кронштадт". Ппошкодження на супутникових знімках ,8 отворів у даху. 8 дронів ,по 40 кг БЧ кожного, з 10 потрапили точно в ціль. Гео 56°45'32.5 "N 37°06'41.1 "E", — йдеться у повідомленні.

Що передувало атаці

Під час атаки на Московську область, що сталася вранці 28 травня, дрони уразили важливий російський завод. Він є стратегічним підприємством ворожого ВПК.

Під час атаки українські дрони обійшли ППО, що захищає російську столицю, і влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.

Завод входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" та виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля".

Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та цивільні об'єкти в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії потужно палав завод, який виготовляє продукцію для ППО і ракет С-300.