Поки ровесники тішать внуків, Путін тішиться вбивствами українців

Володимир Путін схоже вийшов зі свого бункера і засвітився у Санкт-Петербурзі на день Військово-Морського Флоту Росії, який традиційно відзначається в останню неділю липня. Журналісти зафіксували рідкісні кадри диктатора без ретуші.

Фотографії з візиту до Санкт-Петербурга показали 72-річного президента РФ у досить незвичному для офіційних зводок стилі. Таким, яким його рідко бачать росіяни на державних каналах.

На знімках чітко видно, як час безжально торкнувся обличчя російського лідера. Глибокі зморшки, рідке волосся та загальна втома від років при владі.

Володимир Путін

Варто зазначити, що його ровесники у цьому віці зазвичай насолоджуються спілкуванням з онуками, а дехто навіть з правнуками, замість того щоб маразматично продовжувати керувати країною та віддавати криваві накази вбивати українців.

Не перший раз під мікроскопом

Зовнішність Путіна вже давно стала предметом пильної уваги медіа та громадськості. Йому регулярно приписують різноманітні смертельні хвороби, порівнюють з імовірними двійниками та час від часу фіксують, що Володимир Путін постарів ще більше.

Особливо помітними стали зміни після початку повномасштабної війни проти України. Стрес від міжнародних санкцій, ізоляції та військових невдач, схоже, залишили свій відбиток на диктаторському обличчі.

Може Путіну пора зупинитись? Адже навіть найпотужніша пропагандистська машина не здатна приховати очевидне — час невблаганно йде, а разом з ним і спокійна старість та життя в особняку на крадені у росіян гроші.

Залишається лише сподіватись, що наступні фото Путіна будуть зроблені вже в Гаазькому трибуналі — там освітлення точно буде більш гарним.