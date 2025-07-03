Вона народилася в Нью-Йорку і має американське громадянство

Сергій Лавров — міністр закордонних справ Росії і один з головних брехунів путінського режиму. Він все життя одружений з однією жінкою на ім’я Марія, з якою в нього єдина дочка Катерина.

"Телеграф" розповість, що відомо про дочку глави МЗС РФ Лаврова, як вона виглядає і хто її чоловік.

Катерина Винокурова — що про неї відомо

Єдина дочка Сергія Лаврова народилася 1982 року, коли путінський дипломат жив із дружиною у Нью-Йорку. Дівчинку назвали Катею, зараз їй 43 роки і вона від народження має американське громадянство.

Освіту дочка Лаврова також здобула у США — спочатку закінчила там школу, а потім вступила до Колумбійського університету, де вивчала політологію. Пізніше Катерина закінчила школу економіки в Лондоні, отримавши диплом магістра економіки.

Проте кар'єру дочка дипломата почала будувати не в політиці та не в економіці – вона переселилася до Росії та очолила російське відділення британського аукціонного дому Christie's. Ця організація займалася продажем антикваріату та предметів мистецтва. Згодом Катерина відкрила свій бізнес у цій галузі – вона заснувала компанію Smart Art, яка займається просуванням та розвитком предметів мистецтва та є посередником між колекціонерами та художниками.

У мережі є інформація про те, що дочка Лаврова у 2010 році стала дружиною російського олігарха із близького оточення Путіна Олександра Винокурова. Повідомляється, що Винокуров був серед олігархів, яких Путін зібрав на нараду після вторгнення в Україну в лютому 2022 року для обговорення обходу західних санкцій.

У шлюбі з Винокуровим Катерина народила двох дітей: сина — 2010 року, і дочку — 2013 року. До введення санкцій подружжя з дітьми жило в Росії, при тому, що Катя — громадянка США, а її чоловік — громадянин Ізраїлю.

Варто зазначити, що Олександр Винокуров – відомий у Росії бізнесмен – він голова компанії Marathon Group та головний акціонер мережі продуктових супермаркетів "Магніт". До слова, олігарх намагався через суди скасувати санкції Євросоюзу проти нього, проте нічого не вийшло.

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