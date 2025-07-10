На обличчі Путіна помітили "український слід" (фото)

Комусь він нагадав тризуб, а комусь – мішень

У четвер, 10 липня, президент Російської Федерації Володимир Путін провів нараду з питань освіти. При уважному розгляді відео на лобі старіючого диктатора помітна сіточка зморшок. Вражаюче, але частина з них утворила тризуб.

Інтернет-користувачі також побачили герб України на лобі правителя Кремля, схожий на тавро. Ми зібрали коментарі підписників на цю цікаву тему.

Скріншот з відео наради 10 липня 2025 року

Деякі коментатори помітили на лобі у Путіна тризуб, що їх дуже розсмішило. Однак, мабуть, більша частина українців написала про ціль чи мішень. Хтось помітив на лобі президента РФ хрест.

Як змінилася зовнішність Путіна

Нещодавно російський лідер з’явився на публічному заході, де продемонстрував новий підручник з історії п’ятого класу. Його обличчя було жовтого кольору, ніби його хтось поливав воском.

Цікаво, що російському президентові вже давно приписують смертельні хвороби. Конкретних доказів цього немає, але таки роки беруть своє. На кадрах помітно, що останнім часом зовнішній вигляд глави Кремля постраждав ще сильніше: побільшало зморшок, а погляд виглядає порожнім.

Путін на презентації підручника 22 червня 2025 року

Нагадаємо, Путіну 72 роки, і логічно, що він, як будь-яка людина у його віці, має зморшки. Але коли вони якісь незвичайні та з’являються буквально за ніч, це трохи дивно. Нещодавно журналісти виявили вертикальну зморшку на лобі диктатора, яка з’явилася саме так.

Нову "рису" на обличчі глави РФ можна побачити на фото з офіційних джерел. На знімках, оприлюднених раніше, такої зморшки не спостерігалося. Цікаво, що лоб Путіна змінився буквально за одну ніч.

Скріншот із засідання Ради з підтримки російської мови, 5 червня 2025 року

На зустрічах, що проходили 2 червня, ця зморшка також була відсутня на фотографіях. Вертикальна лінія простягається практично через весь лоб російського диктатора, перетинаючи поперечні зморшки, і це дуже помітно. Зорово ці лінії нагадують хрест – як мітка.