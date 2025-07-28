Время не пощадило: Путин без ретуши шокировал россиян своим видом – волос почти не остались (фото)
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Пока ровесники радуют внуков, Путин радуется убийствам украинцев
Владимир Путин, похоже, вышел из своего бункера и засветился в Санкт-Петербурге на день Военно-Морского Флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Журналисты запечатлели редкие кадры диктатора без ретуши.
Фотографии о визите в Санкт-Петербург показали 72-летнего президента РФ в довольно необычном для официальных сводок стиле. Таким, как его редко видят россияне на государственных каналах.
На снимках отчетливо видно, как время безжалостно коснулось лица российского лидера. Глубокие морщины, редкие волосы и общая усталость от лет у власти.
Стоит отметить, что его ровесники в этом возрасте обычно наслаждаются общением с внуками, а некоторые даже с правнуками вместо того, чтобы маразматически продолжать руководить страной и отдавать кровавые приказы убивать украинцев.
Не в первый раз под микроскопом
Облик Путина уже давно стал предметом пристального внимания медиа и общественности. Ему регулярно приписывают различные смертельные болезни, сравнивают с вероятными двойниками и время от времени фиксируют, что Владимир Путин состарился еще больше.
Особенно заметными стали изменения после начала полномасштабной войны против Украины. Стресс от международных санкций, изоляции и военных неудач, похоже, оставили отражение на диктаторском лице.
Может, Путину пора остановиться? Ведь даже самая мощная пропагандистская машина не способна скрыть очевидное — время неумолимо уходит, а вместе с ним и спокойная старость и жизнь в особняке на украденные у россиян деньги.
Остается только надеяться, что следующие фото Путина будут сделаны уже в Гаагском трибунале — там освещение точно будет более хорошим.