Хвиля землетрусів прокотилася Камчаткою: зафіксовано нові поштовхи (фото, відео)

Такого землетрусу на півострові не бачили понад 70 років

Російська Камчатка зіткнулася з найпотужнішим землетрусом понад півстоліття. Після основного "удару" у 8,8 бала, у регіоні ситуація не заспокоїлася.

За даними моніторингу Камчатської філії Єдиної геофізичної служби РАН, за минулі 12 годин обладнання вловило майже дві сотні підземних поштовхів. Відповідну інформацію оприлюднено у Telegram відомства.

П’ять землетрусів магнітудою 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 та 6,0 було зафіксовано на Камчатці за проміжок у близько 10 хвилин. Втім, подібне там спостерігалося протягом усього дня і з проміжками у близько півгодини-години.

Користувачі кажуть, що похитування добре відчуваються у квартирах, а місцями помітно тремтіння меблів та стін. Інші кажуть, що багато мешканців пішли спати на вулицю в наметах або залишилися в автомобілях. Варто зазначити, що на момент написання новини на Камчатці було майже 6 години ранку, а тому багатьом поспати нормально не вдалося.

Реакція місцевих жителів

Як відомо, землетруси нерідко породжують так звані афтершоки (повторні поштовхи) кількість яких залежить від сили основного поштовху.

На цей раз основний землетрус був досить сильним, щоб розбудити вулкан Ключевський. Посеред ночі спостерігався схід лави західним схилом, і навіть було чути вибухи.

Вулкан Ключевський

Видно виверження лави

Камчатка

Як повідомлялося раніше, землетрус став причиною появи високих хвиль у 3-4 метри. У ЗМІ з’являлися повідомлення, що вони могли завдати шкоди портам, у яких базуються російські атомні човни.