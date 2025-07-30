Путіну доведеться обирати. Як землетрус у Росії вдарив по ядерній тріаді Кремля і чому це на руку Україні

"Телеграф" з'ясовував, які збитки наніс землетрус на Камчатці і чому тепер Путіну треба буде обирати

Біля берегів російської Камчатки стався землетрус магнітудою майже 9 балів — найпотужніший в регіоні за понад 70 років. Поштовхи зафіксували за 136-150 кілометрів від Петропавловська-Камчатського — головного міста регіону.

Стихія спричинила цунамі висотою до 3-4 метрів, що затопило заводи та порти. Камчатка є місцем розташування однієї з найважливіших військово-морських баз РФ з атомними підводними човнами, тому "Телеграф" вирішив з'ясувати, чи може цей потужний землетрус становити загрозу для атомних підводних човнів та ядерних сил Росії зокрема.

Епіцентр землетрусу 30 липня

Які є ядерні сили РФ на Камчатці

На півострові Камчатка розташована одна з найважливіших військово-морських баз Тихоокеанського флоту Росії. У закритому місті Вілючинськ розташована база атомних підводних човнів, де базуються стратегічні підводні ракетоносці з ядерною зброєю на борту.

Цей військовий об'єкт є базою розташування для кількох типів атомних підводних човнів. Серед них — стратегічні ракетоносці проєкту "Борей" та "Дельфін", які несуть балістичні ракети з ядерними боєголовками. Також тут базуються багатоцільові атомні підводні човни, призначені для патрулювання північної частини Тихого океану.

Чи є ризики для військових об'єктів РФ: коментар експерта

У зв'язку з цим постає запитання, чи можуть теоретично ці потужні поштовхи створити загрозу для атомних підводних човнів, які перебувають в доках на стоянці. Адже цунамі можуть досягати надзвичайної потужності, знищуючи на своєму шляху дороги, мости, будівлі навіть найбільш захищеного типу, як це було, до прикладу, у 2011 році на Фукусімі. Чи можуть зазнати механічних пошкоджень корпуси атомних човнів, їхні реактори чи системи безпеки? На це питання "Телеграфу" погодився відповісти воєнний оглядач Олег Старіков.

"Для відповіді на це питання треба знати будову атомних човнів. Такий човен має 2 корпуси — один м'який, інший — жорсткий. Вони призначені і будуються для того, щоби витримувати великі перевантаження, в тому числі і на океанічних глибинах", — каже експерт.

Чисто теоретично можливо, що корпуси атомних човнів можуть отримати пошкодження, але для цього має бути катастрофа набагато більшого масштабу — гігантське цунамі з виверженням, наприклад, чи землетрус просто на базі базування атомних човнів. Але не в цьому випадку

Атомний човен РФ на Камчатці

Корпус підводного човна через сильну хвилю, може, до прикладу, викинути на берег. Але він має прогумований зовнішній корпус, тому пошкодження можуть отримати лише радіорубка і гвинт.

"В атомних підводних човнах є реактори, які мають свої захисні системи. До того ж, якщо вони стояли на базі, вони були заглушені, і живились зовнішньо. Тому призвести до руйнації активної зони в принципі неможливо", — додає Олег Старіков і пояснює, що навіть якщо це чисто теоретично станеться, то небезпеки жодної для людей не буде, тому що з атомних реакторів може бути лише альфа-випромінювання. Воно має низьку пропускну активність і може бути зупинене навіть листом паперу.

Схема атомного підводного човна РФ

Цунамі завдало величезних збитків РФ

Проте, за словами військового оглядача, стихія дійсно могла завдати величезних збитків Росії і навіть вивести з ладу частину ядерної тріади Тихоокеанського флоту. Попри те, що атомні човни навряд чи могли б отримати пошкодження, збитки серйозні.

"Цунамі міг зруйнувати пірси, де "припарковані" човни, штаби, склади, казарми на базі, де живуть російські моряки. Також могли бути пошкоджені РЕБи, ППО та інша зброя Росії, яка там зберігається", — каже Олег Старіков. Після цього цунамі база тимчасово не зможе виконувати бойові завдання, бо для того, щоб підводний човен вийшов в бойовий похід, до неї має підійти особистий склад, ядерні торпеди, ракети, їжа. А як ти це зробиш, якщо інфраструктура зруйнована?

Отже, тихоокеанський флот буде мати обмежену боєготовність.

Путіну доведеться обирати, куди спрямувати гроші — на відновлення бази, чи на війну з Україною

"У зв'язку з цим постає питання: куди Путін спрямує свої гроші — на відновлення бази, яка є надзвичайно важливою стратегічно, чи продовжить фінансувати війну з Україною? Йому доведеться обирати. А чи цим скористаються американці, і чи матиме Росія чим відповісти, це інше питання", — підсумував Олег Старіков.

База атомних підводних човнів у Вілючинську

До речі, раніше на цій базі вже траплялися інциденти — у 2015 році стався розлив компонентів ракетного палива під час вивантаження ракети. Проте тоді влада заявляла, що жодного техногенного ризику немає

У соцмережах в РФ уже пишуть, що унаслідок землетрусу 30 липня ця тихоокеанська база уже отримала серйозні пошкодження від землетрусу. Згідно з повідомленнями росіян, є загроза затоплення пірсів, на яких розташовані найкращі підводні човни проєкту "Борей". Вони можуть нести балістичні ракети "Булава" та інші. Втім, інформація потребує верифікації.

Військова інфраструктура регіону

Камчатка має стратегічне значення для російського військово-морського флоту. Тут розташовані не лише підводні човни, але й системи протиповітряної оборони, радарні станції та склади боєприпасів.

Селище "Рибачий" - база для підводних човнів РФ

База у Вілючинську є однією з двох головних баз атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту. Друга розташована у Приморському краї. Саме з Камчатки російські підводні човни виходять у патрулювання в північній частині Тихого океану та Охотському морі.

На півострові також розміщені берегові ракетні комплекси та системи радіоелектронної боротьби. Всі ці об'єкти теоретично можуть постраждати від сильних землетрусів або спричинених ними цунамі, від чого російська військова машина теоретично може зазнати збитків у мільярди доларів.

А це наслідки хвиль, спричинених землетрусом, біля Північно-Курильська

Що відомо про землетрус

Наслідки стихії у Південно-Камчатську

Землетрус стався 30 липня 2025 року о 02:24 за київським часом біля східного узбережжя Камчатського півострова. За даними різних сейсмологічних центрів, магнітуда склала майже 9 балів. Його назвали найсильнішим в регіоні з 1950-х років.

Де був епіцентр землетрусу

Стихія спричинила цунамі висотою до 3-4 метрів, хвилі затопили заводи та порти на узбережжі. За офіційними даними, жертв немає, але є постраждалі — люди вибігали з будівель та вистрибували з вікон. Сейсмологи попереджають про афтершоки до 7,5 балів, які можуть тривати ще кілька тижнів.

Селище Рибачий

Нагадаємо, наслідки землетрусу на Камчатці набирають обертів. Чому це може вдарити по ядерних потужностях Росії.