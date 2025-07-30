За цунамі можна стежити онлайн: Японія та США в зоні ризику (відео)

Дивіться онлайн, як океан реагує на землетрус — трансляції з пляжів і гаваней оновлюються щохвилини

Після потужного землетрусу на російській Камчатці хвилі цунамі заввишки до чотирьох метрів накотилися на узбережжя Сахаліну та Камчатки. У Сєверо-Курильську підтоплено порт, рибопромислове підприємство й заводи. Влада оголосила надзвичайний стан і евакуювала щонайменше 300 людей. Під загрозою цунамі також кілька штатів США та Японія.

В Японії вже готуються до можливої високої хвилі. Рибальські човни поспіхом покидають порти після оголошення попередження про цунамі на північному узбережжі. AIS-трекинг показав, що судна швидко вийшли в глибші води — задля безпеки екіпажів. Відео з Кусіро, префектура Хоккайдо показує стан океану. Влада закликала жителів низинних районів переїхати на височину, оскільки очікується цунамі.

Що відомо про загрозу цунамі в США

В США цунамі може вдарити по Каліфорнії та Гаваям. Попередження про цунамі діють для Алеутських островів Аляски та всього штату Гаваї. Каліфорнія, Орегон і Вашингтон також попереджені про можливість цунамі.

У Каліфорнії найбільший ризик для Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сан-Дієго та Кресент-Сіті. Посадовці закликають жителів уникати узбережжя, не наближатися до гаваней і дотримуватись вказівок місцевої влади. Рівень води в деяких портах уже вищий на 30–90 см, спостерігаються небезпечні течії. Відео показує пляж в містечку Хермоса Біч в південній Каліфорнії.

На Гаваях у містах Кона і Хіло спостерігали раптове зниження рівня моря. У затоці Ханалей — незвичайно сильні припливні хвилі. Трансляції з Вайкікі та Кауаї фіксують підозрілу активність океану.Цунамі добиралося до Гаваїв близько 6 годин, при цьому хвиля цунамі заввишки 1,2 метра досягла Халейви, північного узбережжя Оаху, на Гавайських островах. Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень свідчать про цунамі заввишки понад 1,5 метра на північно-центральному узбережжі Мауї. На відео — пляж Каанапалі, Мауї наживо.

На карті, опублікованій Національною службою погоди США видно, що система попередження про цунамі маркувала жовтим рівнем небезпеки все західне узбережжя.

Карта цунамі

Раніше "Телеграф" розповідав, що землетрус та цунамі у Росії можуть зашкодити її ядерному потенціалу. Поруч з військовою базою оголошене попередження про загрозу цунамі.