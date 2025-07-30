Волна землетрясений пронеслась Камчаткой: зафиксировано новые толчки (фото, видео)

Такого землетрясения на полуострове не видели более 70 лет

Российская Камчатка столкнулась с самым мощным землетрясением более полвека. После основного "удара" в 8,8 баллов, в регионе ситуация не успокоилась.

Согласно данным мониторинга Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, за прошедшие 12 часов оборудование уловило почти две сотни подземных толчков. Соответствующая информация обнародована в Telegram ведомства.

Пять землетрясений магнитудой 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0 были зафиксированы на Камчатке за промежуток в около 10 минут. Впрочем, подобное там наблюдалось в течение всего дня и с промежутками в около полчаса-час.

Пользователи говорят, что покачивания хорошо ощущаются в квартирах, а местами заметно дрожание мебели и стен. Другие говорят, что многие жители ушли спать на улицу в палатках или остались в автомобилях. Стоит отметить, что на момент написания новости на Камчатке было почти 6 часов утра, а потому многим поспать нормально не удалось.

Реакция местных жителей

Как известно, землетрясения нередко порождают так называемые афтершоки или повторные толчки, количество которых зависит от силы основного толчка.

В этот раз основное землетрясение было достаточно сильным, чтобы разбудить вулкан Ключевской. Посреди ночи наблюдался сход лавы по западному склону, а также были слышны взрывы.

Вулкан Ключевской

Видно извержение лавы

Камчатка

Как сообщалось ранее, землетрясение стало причиной появления высоких волн в 3-4 метра. В СМИ появлялись сообщения, что они могли нанести ущерб портам, в которых базируются российские атомные подлодки.