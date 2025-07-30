Слідом за землетрусом і цунамі. Природа підготувала ще один сюрприз Путіну (фото)

Там мешкають люди

Землетрус на Камчатці у Росії стався 30 липня. Його охрестили найпотужнішим в регіоні за останні понад 70 років, адже магнітуда склала майже 9 балів. Після цього там почалося виверження Ключевської сопки.

Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали, посилаючись на філію Федерального дослідницького центру єдиної геофізичної служби РАН. У районі вулкана сильне світіння і вибухи.

На відео видно яскравий вогонь, ймовірно від розжареної лави. Пізніше на фото показали червоно-оранжеві спалахи над хмарами — це і є виверження вулкана.

Виверження зафіксували на західному схилі — сходить розпечена лава. Вулкан розташований лише за 30 км від селища Ключі, де мешкають близько 4,5 тисяч людей.

Камчатка — це півострів на крайньому сході Росії між Охотським морем та Тихим океаном. Регіон відомий високою вулканічною активністю.

Площа Камчатки становить понад 270 тисяч км кв., що майже дорівнює площі всієї Великої Британії. Населення — близько 300 тисяч осіб, зосереджене переважно в містах Петропавловськ-Камчатський і Єлізово.

Що таке виверження вулкана

Виверження — це вихід розжареної лави, газів, попелу та каміння з надр Землі через кратер вулкана. Це природне явище, яке може супроводжуватися землетрусами, спалахами світла та викидами вулканічного матеріалу на великі відстані.

Що передувало

Камчатська філія Геофізичної служби Російської академії наук назвала землетрус найсильнішим у регіоні з 1952 року, коли на Курилах та Камчатці загинули щонайменше 2000 людей.

Тим часом геологічна служба США оцінює його у 8,8 бала. За її даними, він стався приблизно за 136 кілометрів від східного узбережжя Камчатки на глибині 19,3 кілометра.

Російські ж служби оцінюють його магнітуду у 8,7 бала.Потужні поштовхи спричинили руйнування і цунамі. Так, після головного землетрусу сталося ще 30 відчутних поштовхів з інтенсивністю 2-5 балів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому землетрус може вдарити по ядерних потужностях Росії.