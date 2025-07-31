Поки бомбили Київ, дісталось Росії: два регіони атакували дрони, уражені важливі обʼєкти (фото, відео)

Росія отримала на горіхи

Вибухи в Росії лунали 31 липня. У Пензі дрони атакували радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для збройних сил РФ.

Про це повідомляють російські телеграм-канали Telegram-канали. Там стверджували, що йшлося про "АТ Радіозавод".

Вибухи у Пензі

Росіяни показали кадри чорного диму, який нібито було видно з різних районів міста. На фото та відео видно, як з місця вирує сильна пожежа, а місцеві кажуть, що "завод бомблять".

Місцевий губернатор заявив про атаку та пожежу на одному з підприємств. За його словами, жертв та руйнувань немає.

Місцева адміністрація також повідомила про тимчасові обмеження мобільного інтернету, які начебто "мали допомогти системам протидії дронам".

Що кажуть в Україні

Голова ЦПД Коваленко підтвердив, що у Пензі атакували радіозавод, який є одним із ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ.

За його словами, це підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для російських збройних сил, зокрема: мобільних комплексів управління, систем автоматизованого бойового управління, радіостанцій для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ і Ракетних військ стратегічного призначення, модернізованих командно-штабних машин (КШМ) на базі бронетехніки.

За оцінкою Коваленка, це важливе підприємство, яке забезпечує критичні потреби російської армії, а його ураження може мати наслідки для системи управління військами РФ.

Вибухи у Волгоградській області

Волгоградську область атакували безпілотники. Було чутно вибухи, в аеропорту оголошували "Ковер".

За словами мешканців, у передмісті Волгограда пролунало щонайменше 4−5 вибухів. Також у місті спостерігаються перебої в роботі мобільного інтернету.

В аеропорту Волгограда запроваджено тимчасові обмеження на польоти. Telegram-канал Supernova+ повідомляє про пожежу поблизу залізничної станції Котельниково у Волгоградській області внаслідок атаки БПЛА. Зокрема, обмежено рух поїздів у районі станції Тінгута Світлоярського району.

Окрім цього, губернатор області Андрій Бочаров повідомив, що дрони атакували об'єкти транспортно-енергетичної сфери.

Комбінований обстріл Києва 31 липня

Зауважимо, що у ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Зафіксовані влучання в житлову забудову.

Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах. Деталі атаки, фото та відео — дивіться у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.