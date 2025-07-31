Росіяни обстріляли Київ касетними ракетами "Іскандер-К": зруйновано під'їзд житлового будинку (фото, відео)

За даними моніторингу, окупанти випустили по столиці від п'яти до восьми ракет "Іскандер-К"

Росіяни вже вдруге за ніч атакували Київ, на цей раз запустивши крилаті ракети "Іскандер-К". Внаслідок атаки є пошкодження житлової забудови у двох районах столиці, окупанти вчергове вдарили по мирному населенню. Також росіяни намагалися атакувати Київ балістичними ракетами, але вони навіть не досягли Київської області.

Про атаку росіян повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Ворог підступно завдав ракетного удару після тривалої тривоги. Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова", — написав Ткаченко.

Кличко підтвердив, що медиків викликали у два райони міста — у Святошинський та у Шевченківський. За його словами, в Шевченківському районі вибило вікна у дитячому відділенні медичного закладу. Що гірше, внаслідок удару пошкоджено житловий багатоповерховий будинок.

"Внаслідок атаки ворога на столицю пошкоджений житловий будинок у Святошинському районі. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко.

За даними джерел "Телеграфу", російська ракета вчергове знищила цілий під'їзд багатоповерхівки. За даними моніторингу, окупанти випустили по столиці від п'яти до восьми ракет "Іскандер-К" із касетними боєголовками, щоб вбити якнайбільше цивільного населення. Поки що не повідомлялося про постраждалих внаслідок атаки ворога.

Фотограф "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці російського теракту та зробив фото ліквідації наслідків удару по житловій багатоповерхівці.

Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф" Наслідки удару росіян по Києву 31 липня /Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що Київ у ніч на 31 липня зазнав масованої атаки ударних безпілотників росіян. Внаслідок удару ворога є руйнування та пошкодження житла та інфраструктури. Щонайменше четверо людей постраждали. Окрім безпілотників, окупанти вдарили по Києву крилатими ракетами "Іскандер-К".

Окрім звичайних "традиційних" копій іранських Shahed-136 росіяни застосували проти столиці копії іранських реактивних безпілотників Shahed-238. Атаку ворог влаштував у кілька хвиль, намагаючись взяти столицю у кільце. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.