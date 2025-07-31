Пока бомбили Киев, досталось России: два региона атаковали дроны, поражены важные объекты (фото, видео)
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Россия получила на орехи
Взрывы в России звучали 31 июля. В Пензе дроны атаковали радиозавод, специализирующийся на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ.
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы Telegram-каналы. Там утверждали, что речь шла об "АО Радиозавод".
Взрывы в Пензе
Россияне показали кадры черного дыма, якобы видно из разных районов города. На фото и видео видно, как с места бушует сильный пожар, а местные говорят, что "завод бомбят".
Местный губернатор заявил об атаке и пожаре на одном из предприятий. По его словам, жертв и разрушений нет.
Местная администрация также сообщила о временных ограничениях мобильного интернета, которые якобы "должны помочь системам противодействия дронам".
Что говорят в Украине
Глава ЦПИ Коваленко подтвердил, что в Пензе атаковали радиозавод, являющийся одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
По его словам, это предприятие специализируется на производстве современных средств связи для российских вооруженных сил, в частности: мобильных комплексов управления, систем автоматизированного боевого управления, радиостанций для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения, модернизированных командно-штабных машин (КШМ) на базе.
По оценке Коваленко это важное предприятие, которое обеспечивает критические потребности российской армии, а его поражение может иметь последствия для системы управления войсками РФ.
Взрывы в Волгоградской области
Волгоградскую область атаковали беспилотники. Были слышны взрывы, в аэропорту объявляли "Ковер".
По словам жителей, в пригороде Волгограда раздалось по меньшей мере 4-5 взрывов. Также в городе отмечаются перебои в работе мобильного интернета.
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты. Telegram-канал Supernova+ сообщает о пожаре вблизи железнодорожной станции Котельниково в Волгоградской области в результате атаки БПЛА. В частности, ограничено движение поездов в районе станции Тингут Светлоярского района.
Кроме того, губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы.
Комбинированный обстрел Киева 31 июля
Заметим, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Зафиксированы попадания в жилую застройку.
Пока известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.
Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах. Подробности атаки, фото и видео — смотрите в материале "Телеграфа" по ссылке.