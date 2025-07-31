Пока бомбили Киев, досталось России: два региона атаковали дроны, поражены важные объекты (фото, видео)

Россия получила на орехи

Взрывы в России звучали 31 июля. В Пензе дроны атаковали радиозавод, специализирующийся на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы Telegram-каналы. Там утверждали, что речь шла об "АО Радиозавод".

Взрывы в Пензе

Россияне показали кадры черного дыма, якобы видно из разных районов города. На фото и видео видно, как с места бушует сильный пожар, а местные говорят, что "завод бомбят".

Местный губернатор заявил об атаке и пожаре на одном из предприятий. По его словам, жертв и разрушений нет.

Местная администрация также сообщила о временных ограничениях мобильного интернета, которые якобы "должны помочь системам противодействия дронам".

Что говорят в Украине

Глава ЦПИ Коваленко подтвердил, что в Пензе атаковали радиозавод, являющийся одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

По его словам, это предприятие специализируется на производстве современных средств связи для российских вооруженных сил, в частности: мобильных комплексов управления, систем автоматизированного боевого управления, радиостанций для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения, модернизированных командно-штабных машин (КШМ) на базе.

По оценке Коваленко это важное предприятие, которое обеспечивает критические потребности российской армии, а его поражение может иметь последствия для системы управления войсками РФ.

Взрывы в Волгоградской области

Волгоградскую область атаковали беспилотники. Были слышны взрывы, в аэропорту объявляли "Ковер".

По словам жителей, в пригороде Волгограда раздалось по меньшей мере 4-5 взрывов. Также в городе отмечаются перебои в работе мобильного интернета.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты. Telegram-канал Supernova+ сообщает о пожаре вблизи железнодорожной станции Котельниково в Волгоградской области в результате атаки БПЛА. В частности, ограничено движение поездов в районе станции Тингут Светлоярского района.

Кроме того, губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы.

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

Заметим, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Зафиксированы попадания в жилую застройку.

Пока известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах. Подробности атаки, фото и видео — смотрите в материале "Телеграфа" по ссылке.