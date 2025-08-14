Снова не спали? Россию всколыхнула волна взрывов, пылает "многострадальный" НПЗ (видео)
Местные власти признали попадание
Россию атаковали беспилотники в ночь на 14 августа. Местные жители Волгоградской области вторую ночь подряд не спали из-за взрывов и пожара на НПЗ.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Речь идет об НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе города.
В сети опубликованы кадры последствий атаки. Жители города писали о нескольких попаданиях дронов по НПЗ "Лукойл" в Волгограде.
Это подтвердили и местные власти. Там заявили, что "возгорание и утечка нефтепродуктов" на НПЗ. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что это произошло из-за падения обломков БПЛА после атаки.
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отбита массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разливание и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил он.
Следует отметить, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Что известно о "Лукойле"
"Лукойл" – один из крупнейших российских нефтяных концернов, активно поддерживающий военные действия россии против Украины. Компания платит значительные налоги в российский бюджет, уходящие на финансирование войны, а также поставляет горючее для российской армии. Предприятия "ЛУКойл" неоднократно становились целями украинских атак как объекты военно-промышленного комплекса агрессора.
