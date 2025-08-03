Вибухи лунали в Києві та низці міст: усі деталі нічної атаки, руйнування та постраждалі (фото)

Російські війська атакували житлові райони

У ніч проти 3 серпня ворог атакував Україну ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Вибухи пролунали у низці міст.

"Телеграф" розповідає, як у країні пройшла ніч після чергового обстрілу. Зазначимо, що противник розпочав атаку ще з вечора минулого дня.

Вибухи чули в низці міст: Київ, Миколаїв, Балаклія, Чугуїв.

Вибухи у Києві

О 01:06 У Київській міській державній адміністрації повідомили, що в столиці оголосили сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістики.

Також військові написали про ракету у бік Києва, після чого у місті пролунав вибух.

Вибухи у Миколаєві

Увечері 2 серпня Повітряні сили повідомили про ракету Х-22 у бік Миколаєва після оголошення повітряної тривоги. Після цього у передмісті Миколаєва пролунав вибух.

Після цього було повідомлено про перебої зі світлом у Миколаївській та Херсонській області.

У Миколаєві, як повідомили у ДСНС, російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону міста, є постраждалі. Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено будинки мирних жителів.

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: ДСНС

Вибухи у Харкові та області

У Балаклії ворожий дрон пошкодив будинок, повідомляє начальник Балаклійської міської військової адміністрації (ГВА) Віталій Карабанов.

"За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий. На місці влучення сейча з уже працюють усі відповідні екстрені служби ",- Написав Карабанов.

Наслідки удару по Балаклії

Наслідки удару по Балаклії

Карабанов заявив про повторні удари ворога по місту. Зафіксовано понад десять обстрілів російськими дронами.

"В результаті атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків — практично вся вулиця. На жаль, є постраждалі", — зазначив голова Балаклійської ГВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 липня у Києві лунали вибухи. Столиця відбивала атаку російських ударних безпілотників. Внаслідок нальоту дронів є постраждалі та пошкодження у столиці. За підрахунками моніторингу, до 10 ударних дронів намагалися атакувати місто.