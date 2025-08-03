Вибухи лунали в Києві та низці міст: усі деталі нічної атаки, руйнування та постраждалі (фото)
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Російські війська атакували житлові райони
У ніч проти 3 серпня ворог атакував Україну ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Вибухи пролунали у низці міст.
"Телеграф" розповідає, як у країні пройшла ніч після чергового обстрілу. Зазначимо, що противник розпочав атаку ще з вечора минулого дня.
Вибухи чули в низці міст: Київ, Миколаїв, Балаклія, Чугуїв.
Вибухи у Києві
О 01:06 У Київській міській державній адміністрації повідомили, що в столиці оголосили сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістики.
Також військові написали про ракету у бік Києва, після чого у місті пролунав вибух.
Вибухи у Миколаєві
Увечері 2 серпня Повітряні сили повідомили про ракету Х-22 у бік Миколаєва після оголошення повітряної тривоги. Після цього у передмісті Миколаєва пролунав вибух.
Після цього було повідомлено про перебої зі світлом у Миколаївській та Херсонській області.
У Миколаєві, як повідомили у ДСНС, російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону міста, є постраждалі. Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено будинки мирних жителів.
Вибухи у Харкові та області
У Балаклії ворожий дрон пошкодив будинок, повідомляє начальник Балаклійської міської військової адміністрації (ГВА) Віталій Карабанов.
"За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий. На місці влучення сейча з уже працюють усі відповідні екстрені служби ",- Написав Карабанов.
Карабанов заявив про повторні удари ворога по місту. Зафіксовано понад десять обстрілів російськими дронами.
"В результаті атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків — практично вся вулиця. На жаль, є постраждалі", — зазначив голова Балаклійської ГВА.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 липня у Києві лунали вибухи. Столиця відбивала атаку російських ударних безпілотників. Внаслідок нальоту дронів є постраждалі та пошкодження у столиці. За підрахунками моніторингу, до 10 ударних дронів намагалися атакувати місто.