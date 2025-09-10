Важливий російський порт атакували безекіпажні катери. Деталі та відео

Під час атаки у місті глушили мобільний зв'язок, але росіяни все одно зняли та виклали у мережу відео

Російський Новоросійськ атакували безекіпажні катери зранку у середу, 10 вересня, коли росіяни завдавали масованого удару по Україні. Під ударом був порт, в місті лунала сирена тривоги.

Про атаку на Новоросійськ повідомили російські ЗМІ. Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко написав, що Новоросійськ було атаковано українськими морськими безекіпажними катерами (БЕК). За повідомленнями місцевих жителів, перед атакою перебував порт Новоросійська. Під час атаки в місті почали глушити мобільний зв'язок.

Порт Новоросійськ є важливою стратегічною ціллю для України

Новоросійськ став головним пунктом базування військових кораблів РФ після того, як українські атаки зробили Севастополь небезпечним для ворожого флоту. Крім того, порт Новоросійська є одним з найбільших торгівельних портів на Чорному морі. Саме через нього йде основний обсяг російського експорту нафти та зерна. Тому атаки на цей порт створюють економічний тиск на Кремль.

Крім того, ворог використовує порт Новоросійськ для військового забезпечення російських військ на півдні України. Атака на нього може порушити ланцюги постачання та ослабити окупаційну армію.

Новоросійськ вже зазнавав атак раніше: як повідомляв "Телеграф", вибухи там лунали 6 липня (День працівників морського та річкового флоту РФ). Атака потрапила на відео.