Важный российский порт атаковали безэкипажные катера. Детали и видео

Во время атаки в городе глушили мобильную связь, но россияне все равно сняли и выложили в сеть видео

Российский Новороссийск атаковали безэкипажные катера утром в среду, 10 сентября, когда россияне наносили массированный удар по Украине. Под ударом был порт, в городе звучала сирена тревоги.

Об атаке на Новороссийск сообщили российские СМИ. Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко написал, что Новороссийск был атакован украинскими морскими безэкипажными катерами (БЭК). По сообщениям местных жителей перед атакой находился порт Новороссийска. Во время атаки в городе начали глушить мобильную связь.

Порт Новороссийск является важной стратегической целью для Украины

Новороссийск стал главным пунктом базирования военных кораблей РФ после того, как украинские атаки сделали Севастополь опасным для вражеского флота. Кроме того, порт Новороссийск является одним из крупнейших торговых портов на Черном море. Именно через него идет основной объем российского экспорта нефти и зерна. Потому атаки на этот порт создают экономическое давление на Кремль.

Кроме того, враг использует Новороссийск для военного обеспечения российских войск на юге Украины. Атака на него может нарушить цепи снабжения и ослабить оккупационную армию.

Новороссийск уже подвергался атакам ранее: как сообщал "Телеграф", взрывы там раздавались 6 июля (День работников морского и речного флота РФ). Атака попала на видео.