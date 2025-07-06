Новоросійськ "святкував" день працівників флоту під звуки вибухів (фото, відео)

Новоросійська військово-морська база приймала "вітання"

Новоросійськ ніч на 6 липня не спав — "святкував" День працівників морського та річкового флоту (святкується щорічно у Росії 6 липня) по-особливому. Замість урочистих заходів місто відвідали безпілотники.

Перша повітряна тривога пролунала близько опівночі. Місцеві жителі почули звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони. Мер міста Андрій Кравченко повідомив про відбиття атаки безпілотних катерів, а всі служби перевели в стан максимальної готовності.

Традиційно місцеві жителі знімали все на відео та публікували в соцмережах, хоча російська влада просила цього не робити. Деякий час у місті не працював мобільний зв'язок, а рух транспорту від вулиці Ісаєва до вулиці Суворовської заборонили.

Новоросійськ приймав атаку дронів

Місцеві кажуть, що не спали всю ніч

Російські чиновники традиційно заявили, що атаку відбили. За їхніми словами, усі служби працювали в режимі підвищеної готовності. Жителів просили дотримуватися спокою та заходів безпеки. Наразі не відомо, якої шкоди могли нанести безпілотники.

Повітряна тривога в Новоросійську

Чому Новоросійськ важливий для Росії

Новоросійська військово-морська база є другою за значенням після Севастополя. Після розпаду СРСР Росія шукала нове місце базування Чорноморського флоту і вибрала саме Новоросійськ.

База має причали, східний мол, будівлю штабу, навчально-тренувальний комплекс та зону для забезпечення базування підводних човнів. Тут розташовані важливі військові об'єкти, які забезпечують діяльність російського флоту в Чорному морі.

Через порти Новоросійська та Туапсе транспортується третина нафти та нафтопродуктів, які Росія експортує. Це робить місто стратегічно важливим не тільки з військової, але й з економічної точки зору.

Момент збиття безекіпажного катера у Новоросійську

Крім того, Новоросійська військово-морська база є оперативно-тактичним територіальним об'єднанням у складі Чорноморського флоту в Цемеській бухті. Цемеська бухта не замерзає взимку, що дає змогу кораблям базуватися тут цілий рік. Втім, українські дрони вже не раз діставалися до цієї військово-морської бази і атакували "жирні" цілі.

Де розташований Новоросійськ, карта

Новоросійськ бухта

Раніше "Телеграф" писав, що Росію накрила серія потужних вибухів та пожеж. Куди дісталися дрони.