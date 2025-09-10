Російські дрони атакували Польщу. В країні терміново збирають резервістів, а світ чекає на новий виток війни

У повітряний простір Польщі залетіло до десятка російських дронів

Російські безпілотники в ході масованої ракетно-дронової атаки на Україну 10 вересня залетіли на територію Польщі. Працювали сили ППО країни, в кількох регіонах було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про атаку на Польщу

Польська армія повідомила про збиття кількох безпілотників, що залетіли у повітряний простір країни. У заяві Оперативного командування ЗС Польщі порушення повітряного простору країни назвали "безпрецедентним".

Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ по території України відбулося безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі об’єктами типу дрон. Це акт агресії, що створив реальну загрозу для безпеки наших громадян. За наказом начальника Генштабу були негайно активовані оборонні процедури, – йдеться у повідомленні

Польські військові повідомляють про атаку десятьма повітряними цілями, кілька з них збили, закриті чотири аеропорти. Зараз триває пошук і локалізація місць падіння.

Найбільш небезпечними під час атаки були три регіони Польщі — Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. У десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів до ТрО. В найбільш небезпечних регіонах резервісти мають зʼявитися для виконання завдання Сил тероборони протягом 6 год з моменту отримання виклику.

У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзинському, Свентокшиському та Малопольському воєводствах цей термін становить 12 год. В інших воєводствах — 24 год, як і зазвичай.

Карта часу прибуття резервістів у різні регіони Польші

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте про те, що його країна збивала дрони.

Через порушення повітряного простору Польщі віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш терміново повертається до Польщі з візиту до Лондона. Він мав взяти участь у зустрічі міністрів оборони країн групи E5.

Польща збирає екстрене засідання уряду

Через атаку буде проведено екстрене засідання уряду Польщі. Його заплановано на 9 ранку за київським часом, повідомив прессекретар польського уряду Адам Шлапка. Перед ним прем'єр проводить зустріч з міністрами, відповідальними за державну безпеку.

Тим часом у Вікіпедії вже пишуть про початок Третьої Світової війни 10 вересня 2025 року. Проте інформацію там може розміщувати будь-хто.

Як у світі реагують на атаку Польщі

Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон прямо заявив, що російські ударні дрони атакували Польщу. Він закликав президента США Дональда Трампа вжити жорстких санкцій проти Росії та посилити військову підтримку України.

Відомо, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доповіли про російські дрони над Польщею. Проте Білий дім поки що не прокоментував повідомлення про російські безпілотники у польському повітряному просторі. Дональда Трампа журналісти з преспулу запитали про це, коли він виходив з ресторану у Вашингтоні, але він не відповів.

Що світові ЗМІ пишуть про російські дрони над Польщею

Великі західні видання інформують про інцидент. "The Guardian" вказала, що він трапився перед тим, як "Польща закриє кордон через дуже агресивні маневри Запада, які проводять Росія і Білорусь".

CNN прямо пише, що "Польща є членом Північноатлантичного альянсу, оборонного пакту, в якому також беруть участь Сполучені Штати. Він базується на принципі, що напад на одну державу є нападом на всіх".

У статті BBC вказується що "збиття Польщею російських об'єктів знаменує собою новий етап з початку війни в Україні".

Як повідомляв "Телеграф", в ході масованої російської атаки ракетами та безпілотниками на Україну вночі та рано вранці у середу, 10 вересня пролунали вибухи у Вінниці. Є влучання у в цивільні промислові обʼєкти.