Дрони підпалили найбільший нафтоналивний порт в Ленінградській області. Деталі та відео

Під удар потрапив порт, що відіграє ключову роль у російському експорті нафти

Найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" в Ленінградській області в ніч на п'ятницю, 12 вересня атакували безпілотники. На одному з суден сталася пожежа.

Атаку підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Пізніше він додав, що пожежу нібито вже ліквідували, а загрози розливу нафтопродуктів нібито немає — проте, як відомо, російська влада регулярно применшує наслідки атак на російські об'єкти.

Силами і засобами ППО над Ленінградською областю знищено понад 30 БПЛА. У порту Приморськ ліквідовується загоряння на одному з суден. Спрацювала система пожежогасіння. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також — поза населеними пунктами в Ломоносовському районі Олександр Дрозденко

Місцеві жителі викладають у мережу фото та відео атаки та її наслідків. Дим через вибухи видно здалеку.

Увага! Відео містять ненормативну лексику

Що відомо про російський порт "Приморськ"

Цей морський порт розташований у Ленінградській області, на північно-східному узбережжі протоки Б'єркезунд Фінської затоки. Він є найбільшим російським нафтоналивним портом на Балтійському морі та кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи.

Порт спеціалізується на перевалці нафти та нафтопродуктів. "Приморськ" має 18 резервуарів для зберігання нафти, кожен по 50 000 тонн. Цей порт відіграє ключову роль у російському експорті нафти, а отже атаки на нього підривають російську економіку та здатність РФ фінансувати війну проти України.

Российский порт "Приморск"

Нагадаємо, раніше керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній пояснив "Телеграфу", чому Україні вигідно добивати "нафтянку" Росії. РФ може швидко відновити виробництво пального, але постраждає якість, тому що отримати західне обладнання, яке стоїть на НПЗ, — неможливо через санкції.