Нафту треба вилити чи спалити? Як удари по НПЗ руйнують російську економіку

Агресор стоїть перед гостим питанням поставки нафти трубопроводами

Постійні удари українських спецслужб по російських НПЗ, у ході яких було вибито щонайменше 17% від загального обсягу переробки нафти в Росії (1,1 млн барелів на добу), призводять до серйозного розбалансування економіки країни-агресора, руйнації логістичних економічних ланцюжків і втрати надходжень до бюджету.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому Україні вигідно добивати "нафтянку" Росії.

На його думку, Росія може швидко відновити виробництво пального, але постраждає якість, тому що отримати західне обладнання, яке стоїть на НПЗ, — неможливо через санкції.

— Якщо там серйозні пошкодження ректифікаційної колони (висота з дев'ятиповерховий будинок), це зупинка мінімум на рік. Будь-яка зупинка призводить до дефіциту палива, коливання [ціни] всередині Росії, руйнації багатьох бізнесів і так далі, — каже політолог.

Він пояснив, як це позначається на бюджеті країни-агресора.

— В Росії, як і в Україні, 60% вартості палива — це акцизи (непрямі податки, які сплачують громадяни, коли купують бензин). Якщо воно не виробляється, — компанія-переробник нафти не отримує прибуток. Відповідно, не сплачує податки. Бізнеси не можуть просувати свою діяльність, скорочують обороти і персонал, а це — скорочення податків із зарплат громадян. Тобто це руйнування ланцюгів в економіці, — каже експерт.

Наступним питанням, на його думку, має стати дестабілізація Україною логістичних шляхів РФ, щоб запобігти швидкому перекиданню бензину з інших нафтопереробних підприємств, наприклад, у Сибіру.

— Ми бачимо, що б'ють по НПЗ на півдні Росії, а проблеми — в Приморському краї. Це означає, що невідомо, — де воно "вистрілить", бо ніхто не може спрогнозувати, яким чином це буде працювати. Зараз інтенсивність ударів України перемістилася по Москві, у Пензі знову по нафтогонах б'ють. А це теж дороговартісне обладнання, його неможливо відновити, — наголошує керуючий партнер НАГ.

За його словами, це призводить до падіння прокачування нафти, тому її неможливо доставити на НПЗ трубопроводом і треба використовувати перевантажену військовими і цивільними вантажами залізницю.

— Зростає зношеність рухомого складу, який теж перебуває під санкціями. Це створює ланцюг проблем. А коли зупиняється нафтопровід або неможливо вивезти нафту з родовища, — її треба в якесь сховище наливати. А якщо воно переповнене, — треба щось робити. (Зливати нафту в землю або спалювати, м'яко кажучи, не дуже добре.) Це означає, що треба її консервувати. А це ще гірше, бо вони знаходиться в досить складних кліматичних умовах, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що стане економічною катастрофою для Росії.