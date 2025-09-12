Колючий дріт та щити. Польща закрила кордон з Білоруссю, Росія обурилася (відео)

Росія вимагає від поляків відкрити кордон з Білоруссю

Польща закрила кордон із Білоруссю на тлі російсько-білоруських навчань "Захід-2025". МЗС Росії, яка днями обстріляла Польщу дронами, звернулося до Варшави із закликом "замислитися про наслідки і переглянути рішення".

Опівночі ми закрили рух на кордоні з Білоруссю. Це пов’язано з військовими навчаннями "Захід-2025″ – заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський на пресконференції на прикордонному пункті пропуску "Тереспіль"

Він додав, що навчання "Захід-2025" спрямовані "проти Польщі та Європейського союзу". Кервінський назвав умови для відкриття кордону.

Рух відновиться, але тільки тоді, коли ми будемо впевнені в гарантованій безпеці поляків. З економічної точки зору ми будемо прагнути якнайшвидшого відкриття кордону Марцін Кервінський

Рух перекрито в обох напрямках — як на виїзд із Польщі до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Обмеження стосуються і автомобільного транспорту, і вантажних поїздів. Крім того, припинили роботу три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузня-Білостоцька-Гродно, Сім'янувку-Свіслоч і Тереспіль-Брест.

Польська сторона натягнула на кордоні колючий дріт та встановила загороджувальні щити. В мережі показали відео з кордону.

Росіяни вимагають від Польщі відкрити кордон

Російське МЗС закликає Польщу "замислитися про наслідки і переглянути рішення". Офіційна представниця МЗС Марія Захарова заявила, що обмеження руху нібито завдасть шкоди міжнародним партнерам Польщі й ударить з бізнесу самої республіки.

Захарова також обурилася, що польська влада нібито "проігнорувала жест доброї волі" Москви та Мінська, які перенесли частину маневрів подалі від кордону і скоротили чисельність військ та техніки. У МЗС Росії вважають, що закриття кордону свідчить про "курс Варшави на ескалацію напруженості в Європі".

Що відомо про навчання "Захід-2025"

Спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" згідно з планом триватимуть з 12 до 16 вересня. Вони проходять на білоруській території та окремо на полігонах у Росії. Офіційна мета — перевірка можливостей у сфері "забезпечення безпеки" та "відбиття потенційної агресії".

Раніше "Телеграф" розповідав, що після того російські БПЛА вдерлися до Польщі, у НАТО повідомили, що успішно змогли відбити атаку. Однак у багатьох аналітиків виникли питання, чи дійсно Альянс готовий до сучасної війни.