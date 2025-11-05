Пушилін "тримав свічку": в окупованому Донецьку одружилися Shaman і Мізуліна (відео)

У мережі з’явилося відео із церемонії одруження

Наглядачка за інтернетом в Росії Катерина Мізуліна, яку називали коханкою Путіна, вийшла заміж за виконавця пісні "Я русский" Shaman (Ярослав Дронов). Церемонія одруження відбулася в окупованому Донецьку.

Відео з цього шабашу розповсюдили у своїх соцмережах молодята і його одразу підхопили пропагандистські телеграм-канали. Як видно у ролику, Мізуліна та Дронов прийшли на своє весілля у вбранні в мілітарі-кольорі хакі, вона тримала в руках букет білих троянд.

Так виглядала весільна церемонія Дронова та Мізуліної

У Донецьку ми з Ярославом відвідали РАГС та розписалися Катерина Мізуліна

Судячи з кадрів, на церемонії розпису у донецькому РАГСі був присутній голова ДНР Денис Пушилін. А загалом людей було дуже мало – на відео видно 10-11 осіб, деякі стояли з квітами.

Зазначимо, що 41-річна Катерина Мізуліна, яка в Росії очолює Лігу безпечного інтернету і є інструментом російської пропаганди, і 33-річний співак Shaman підтвердили стосунки у березні 2025 року. Однак чутки про їхній роман ходили задовго до цього. Тепер вони одружилися офіційно, і чомусь обрали для цього окупований Донецьк.

Мізуліна та Дронов. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що путінський співак Shaman поповнив список осіб, які загрожують нацбезпеці України.