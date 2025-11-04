Ділова і гаряча: ця фотосесія Королевської у 2010 році зробила справжній фурор

Екснардепка була на обкладинці українського глянцю 15 років тому

Наталія Королевська – одіозна ексдепутатка та колишня міністерка соціальної політики часів Януковича. Вона прийшла до Верховної Ради у 2006 році за списками партії БЮТ Юлії Тимошенко, проте продовжувала свою політичну кар’єру у складі проросійських партій "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа — За життя".

"Телеграф" розповідає, який імідж мала Королевська на початку політичної кар’єри і як вона стала героїнею обкладинки глянцю L’Officiel, знявшись у відвертій фотосесії для цього журналу.

Королевська і її політичний імідж

На початку політичної кар’єри (2006-2010 роки) Наталія Королевська позиціонувала себе як молода бізнес-вумен з Донбасу. Вона прийшла в політику нібито "з реального сектору" та представляла інтереси сходу України.

На час, коли Наталю обрали депутатом, їй був 31 рік. Вона часто з’являлася в парламенті у яскравих вбраннях і привертала до себе увагу. Образи Королевської іноді сильно контрастували із "сірими костюмами" колег-депутатів.

А ось справжній фурор Королевська зробила у 2010 році, коли знялася для глянцю L’Officiel. У фотосесії для журналу депутатка з’явилася у спокусливо-діловому вбранні, а в інтерв’ю розкрила деякі деталі про свій стиль і фетиш щодо підборів.

Так, на одному з фото Наталя з’явилася у короткій чорній сукні з відкритими плечима та капронових колготках. На її ногах були бордові туфлі на шпильках. Вона знята, сидячи в кріслі, закинувши ногу на ногу і пронизливо дивлячись у камеру.

На ще одному знімку Королевська постала у чорній сукні з білим коміром та відкритим декольте. Тут її волосся розпущене, а на обличчі стриманий макіяж.

На самій обкладинці глянцю депутатка позувала у вузькій сірій спідниці та чорній блузці в обліпку. Це вбрання лише підкреслило фігуру Наталії та її впевненість у собі.

Зазначимо, що наразі Наталії Королевській 50 років і вона зникла з публічного простору. Відомо, що ексдепутатка 24 лютого 2023 року склала свій мандат. Зараз вона із сім’єю живе за кордоном — за даними журналістських розслідувань — у Дубаї.

