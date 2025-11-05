Пушилин "держал свечку": в оккупированном Донецке поженились Shaman и Мизулина (видео)

В сети появилось видео с церемонии бракосочетания

Смотрящая за интернетом в России Екатерина Мизулина, которую называли любовницей Путина, вышла замуж за исполнителя песни "Я русский" Shaman (Ярослав Дронов). Церемония бракосочетания прошла в оккупированном Донецке.

Видео с этого шабаша распространили в своих соцсетях молодожены и его тут же подхватили пропагандистские телеграмм-каналы. Как видно в ролике, Мизулина и Дронов пришли на свою свадьбу в нарядах в милитари-цвете хаки, она держала в руках букет белых роз.

Так выглядела свадебная церемония Дронова и Мизулиной

В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались Екатерина Мизулина

Судя по кадрам, на церемонии росписи в донецком ЗАГСе присутствовал глава "ДНР" Денис Пушилин. А в целом людей было очень мало — на видео видно 10-11 человек, некоторые стояли с цветами.

Отметим, что 41-летняя Екатерина Мизулина, которая в России возглавляет Лигу безопасного интернета и является инструментом российской пропаганды, и 33-летний певец Shaman подтвердили отношения в марте 2025 года. Однако слухи об их романе ходили задолго до этого. Теперь они поженились официально, и почему-то выбрали для этого оккупированный Донецк.

Мизулина и Дронов. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что путинский певец Shaman пополнил список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.