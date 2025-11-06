Рус

Росію всю ніч атакували дрони. Де пролунали вибухи та які наслідки (фото)

Тетяна Крутякова
Вибухи у Волгограді Новина оновлена 06 листопада 2025, 06:57
Вибухи у Волгограді. Фото Колаж "Телеграфу"

Попередньо, під ударом опинився черговий НПЗ

У ніч на 6 листопада в Росії у Волгограді прогриміли вибухи, де з ночі зарито аеропорт та працює ППО. Місто тривалий час знаходилось під атакою дронів. Також вибухи чули у Тулі.

Що треба знати:

  • Попередньо, у Волгограді за ніч нібито пролунало по 40 вибухів
  • Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у промзоні
  • Волгоградський аеропорт закрито з 22:00 5 листопада через атаку дронів

Про це пишуть російські пабліки. Нічну атаку на Волгоград, вони називають масованим ударом. Внаслідок чого "успішно було збито" з десяток дронів.

Також повідомляється про вибухи в передмісті Тули. За словами губернатора Дмитра Міляєва, російська ППО нібито збила над областю кілька дронів.Постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Головне про атаку у Волгограді:

  • Вибухи над місто лунали майже всю ніч. Місцеві повідомляють про гудіння в небі та яскраві спалахи.
  • Дрони атакують з двох напрямків: на заході та півночі міста чутно найбільшу кількість вибухів. Відомо, що БПЛА летять на невеликій висоті з боку Волги.
  • Внаслідок падіння уламків виник спалах на території промзони у Червоноармійському районі.
  • З 5 листопада і до цього часу аеропорт Волгограду призупинив усі операції з прийому та відправлення літаків. Причиною стало запровадження плану "Килим" через атаку дронів.
  • Є інформація, що під атакою опинився нафтопереробний завод Росії, який належить компанії "Лукойл".

Окрім того, росЗМІ пишуть, що нібито внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік. Один дрон начебто "потрапив" у 24-поверхівку, вибуховою хвилею вибило балкони та скло у сусідніх будинках

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в російському Орлі пролунали вибухи — за попередніми даними, ціллю атаки була місцева ТЕЦ.

