Россию всю ночь атаковали дроны. Где раздались взрывы и какие последствия (фото)

В ночь на 6 ноября в России в Волгограде прогремели взрывы, где с ночи зарыт аэропорт и работает ПВО. Город долгое время находился под атакой дронов. Также взрывы слышали в Туле.

Что нужно знать:

Предварительно, в Волгограде за ночь прозвучало до 40 взрывов

Волгоградский аэропорт закрыт с 22:00 5 ноября из-за атаки дронов

На Костоморской ГРЭС возник сильный пожар в результате удара

Об этом пишут российские паблики. Ночную атаку на Волгоград они называют массированным ударом. В результате чего "успешно было сбито" с десяток дронов.

Также сообщается о взрывах в пригороде Тулы. По словам губернатора Дмитрия Миляева, российское ПВО якобы сбило над областью несколько дронов. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

Главное об атаке в Волгограде:

Взрывы над городом звучали почти всю ночь. Местные сообщают о гудении в небе и ярких вспышках.

Дроны атакуют с двух направлений: на западе и севере города слышно наибольшее количество взрывов. Известно, что БПЛА летали на небольшой высоте со стороны Волги.

В результате падения обломков возникла вспышка на территории промзоны в Красноармейском районе.

С 5 ноября и по настоящее время аэропорт Волгограда приостановил все операции по приему и отправке самолетов. Причиной стало введение плана "Ковер" из-за атаки дронов.

Есть информация, что под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод России, принадлежащий компании "Лукойл".

Кроме того, РосСМИ пишут, что якобы в результате атаки погиб 48-летний мужчина. Один дрон вроде бы "попал" в 24-этажку, взрывной волной выбило балконы и стекло в соседних домах

Атака на Костромскую ГРЭС

Как сообщают росСМИ, в результате атаки дронов в Волгореченске пострадала Костромская ГРЭС – одна из крупнейших и экономических тепловых электростанций России.

Она занимает третье место по установленной мощности (3720 МВт) и производит около 1,5% от общего объема производимой в России электроэнергии. Ежегодно выпускает электроэнергии на 15 млрд кВт*4.

Последствия атаки дронов на Костоморскую ГРЭС

На станции установлено восемь энергоблоков мощностью по 330 и 300 МВт и уникальный энергоблок "миллионник" мощностью 1200 MBT. Основным видом топлива является газ, резервным – мазут.

