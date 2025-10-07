Його дочка працює в "оборонці" Росії: що відомо про "таємного" брата Путіна і де його поховано

Чоловік був лікарем і доживав свої дні далі від Москви

Російський президент Володимир Путін, який відзначає у вівторок своє 73-річчя, завжди приховував своїх старших членів сім’ї — як своїх батьків, так і далеких родичів. Між цим, у диктатора був "таємний" брат.

Що потрібно знати:

У березні 2024 року помер двоюрідний брат Путіна — Євген Путін

Чоловік був урологом і довго вів лікарську практику

Його діти тісно пов’язані з російським бізнесом та владою

Похорон пройшов у російському місті, де Євген Путін жив останні роки

2024 року у країні-агресорці помер двоюрідний брат голови Кремля — Євген Путін. Про чоловіка почали активно писати минулого літа, коли російський президент поставив дочку родича, свою племінницю Анну Цивільову, на високу посаду у Міноборони РФ.

Батьки Євгена та Володимира Путіних, Михайло та Володимир Спиридоновичі, були рідними братами. Двоюрідний брат диктатора працював провідним урологом у місті Іваново та вів лікарську практику у 1970-1990-х роках. До 2002 року родина Євгена проживала у цьому місті на вулиці Сакко.

Євген Путін (у дитинстві) з мамою Тетяною Дмитрівною, 1946 рік

Після приходу Путіна до влади його родичі переїхали з Іваново до Москви.

Євген Путін унизу праворуч. Вище – донька Анна Цивільова у дитинстві

Дочка Євгена Путіна, Анна, одружена з губернатором Кемеровської області Сергієм Цивільовим. У 2018 році він передав їй 70% акцій компанії "Колмар", однієї з найбільших вугледобувних компаній Росії. Син Євгена, Михайло Путін, входить до правління "Газпрому".

Анна із чоловіком Сергієм Цивільовим (ліворуч). Син – Михайло Путін (праворуч)

Де похований Євген Путін

Двоюрідний брат російського президента помер у березні 2024 року. Похорон пройшов 10 числа. Останні роки життя Євген Путін провів у Суздалі Володимирівської області, де, ймовірно, і був похований на одному з місцевих цвинтарів.

Відстань від Москви до міста Суздаль

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно помер російський режисер-пропагандист Тигран Кеосаян. Через кілька днів у Москві відбулася церемонія прощання з путіністом. Вшанував пам’ять пропагандиста й Путін, відправивши на захід отруйний вінок. Де поховали Кеосаяна – для всіх залишається загадкою.