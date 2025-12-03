Доньку Путіна помітили у Парижі: що вона думає про політику батька (відео)

Донька Путіна не вважає себе відповідальною за війну та не має, за її словами, можливості вплинути на ситуацію

Позашлюбна дитина очільника Кремля Володимира Путіна та колишньої прибиральниці Ліза, яка раптово стала однією з найбагатших росіянок, мешкає у Парижі з лютого 2022 року. Дівчина, яка змінила ім'я на Луїза Розова, працює у невеличкій картинній галереї L gallery, яка розташована поза туристичними маршрутами.

На відкритті чергової виставки, де була присутня і Луїза, було з десяток людей, які розглядали картини та вживали алкоголь. Про це інформує ТСН, журналістові якої вдалося поспілкуватися з донькою Путіна.

Що треба знати

Луїза Розова живе в Парижі та працює в приватній галереї

Вона уникає відповідей про політику Путіна

Не виключено, що небажані розмови з нею "глушать"

Близько 11 години вечора презентація закінчилася і працівники галереї, серед яких й донька Путіна, вийшли на вулицю.

Журналіст привітався, сказав, що він з України і має кілька запитань до Лізи. На початку розмови дівчина заявила, що не давала ЗМІ дозволу на знімання, але кореспондент зауважив, що Київ під звуки повітряної тривоги наразі сидить без світла, також не даючи на це своєї згоди.

Між журналістом та донькою Путіна відбувся такий діалог:

— Як ви відноситесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?

— А я тут при чому?

— Ви його підтримуєте?

— А я тут при чому?

— Ну, це ваш батько. Ви, як мінімум, можете зараз йому подзвонити і сказати: "Тату, припини обстрілювати Київ".

— Ну, звісно.

— Ну, спробуйте.

— Ну, звісно.

— Ви можете приїхати в Київ і виступити як ППО, краще будь-яких "Петріотів". Або поїхати зараз в Покровськ, щоб припинилася вся ця історія.

— Ну ви уявляєте, як я зараз поїду?

Після цього журналіст зазначив, що готовий придбати їй квиток до Києва, але через її батька літаки до України нині не літають, на жаль.

"Я, на жаль, ніяк не можу допомогти. Мені дуже жаль. Я вже, мені здається, достатньо з вами поговорила. Мені дійсно дуже жаль, що так все відбувається. Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися смілості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти. Бажаю вам хорошого вечора. До зустрічі", — завершила розмову Ліза.

Пізніше, вже під час монтажу сюжету, було з'ясовано, що під час спілкування не працював бездротовий мікрофон. Не виключено, припускає журналіст, його "заглушили". Розмову вдалося записати завдяки "пушці", яка була встановлена на камері.

