Чому Гітлер програв війну: у Кремлі знайшли несподіване пояснення подій Другої світової

Російський правитель знову зганьбився своїм знанням історії

Глава Росії Володимир Путін, широко відомий своїми фейками про історію, знову збрехав на улюблену тему. Цього разу йшлося про в’язані шкарпетки, які нібито не отримували німецькі солдати. На його думку, саме тому Гітлер програв війну.

Таку заяву російський диктатор зробив на церемонії вручення всеросійської муніципальної премії "Служение".

"Під час Великої Вітчизняної війни весь тил працював заради фронту, заради наших солдатів, заради наших захисників. Але не тільки робили танки, літаки, гармати, снаряди. Адже у найважчі місяці Великої Вітчизняної війни, у морозні місяці 41–42-го років, ось як зараз, діти, бабусі, жінки шкарпетки в'язали, відправляли на фронт посилки та подарунки. А в Німеччині чому цього не робили? Їхні солдати замерзали під Москвою до смерті, а жодних шкарпеток з Німеччини не приходило. У цій єдності і є успіх наших перемог. Так буде й зараз", – сказав він.

Видання The insider розкритикувало главу Кремля, вказавши, що в Німеччині було розгорнуто масову систему пожертв та подарунків солдатам. Нацистська пропаганда стверджувала, що було зібрано 67 млн теплих речей.

"Поки хоч один предмет зимового одягу залишається на батьківщині, він повинен вирушити на фронт. Я знаю, що і на батьківщині людина може дозволити собі таке спорядження лише з великим трудом. Вона не в змозі його замінити. Але нашим солдатам у тисячу разів гостріше потрібне таке спорядження, яке вони теж не можуть замінити", — так звертався до німців Йозеф Геббальс.

У нацистському кіножурналі Die Deutsche Wochenschau (випуск № 596 від 4 лютого 1942 року) показали сюжет про постачання на фронт вовняних та зимових речей; серед іншого там є кадри, де жінки в’яжуть шкарпетки.

У дипломній роботі студентки Грацького університету Крістіни Папст "Державна освіта для дівчат при націонал-соціалізмі" (2015) наводяться спогади колишніх учасниць "Союзу німецьких дівчат", які розповідали, що їх регулярно залучали до в’язання шкарпеток для солдатів.

Ймовірно, нацистська пропаганда значно завищувала масштаби відправлення теплих речей на фронт, проте сама кампанія справді мала масовий характер. При цьому, як відомо, це не врятувало гітлерівську армію, тому висновок Путіна про причини перемог виглядає щонайменше сумнівним, резюмує видання.

Раніше кандидат історичних наук Владлен Мараєв розвіяв міф Путіна про те, що ленінська політика українізації створила Україну та українців.