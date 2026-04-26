Мінус гелікоптери, база та головний союзник? Ситуація в Малі загострюється, а росіяни можуть мати погані новини (відео)

"Африканський корпус" міг зазнати серйозних втрат

У Малі протистояння між силами військової хунти та повстанцями-туарегами з "Фронту звільнення Азавада", а також ісламістськими угрупованнями різко загострилося. З’явилася інформація про нібито збиття двох російських гелікоптерів.

Інформація про це з’явилася у мережі. Водночас російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє авіаційний канал Fighterbomber, заявив про нібито збиття вертольота РФ.

"В Африці втрачено наш гелікоптер. Екіпаж і мобільна вогнева група, яка знаходилася на борту, загинули", — заявив він.

Точну причину втрати борту він не називає, але зазначає, що попередньо це був "зовнішній вогневий вплив" (ЗРК).

Як пише "Мілітарний", інформація про збиття російського вертольота почала надходити ще 25 квітня від представників "Фронту визволення Азаваду" (FLA). Але на той момент у мережі не публікували жодних підтверджень.

Сьогодні Росія підтримує присутність у цій країні силами "Африканського корпусу" МО РФ. Підрозділи АК беруть участь у бойових операціях проти повстанців-туарегів на півночі (Азавад) та ісламістів (JNIM) у центральних районах. Росіяни контролюють ключові військові бази у Севарі, Гао та Кідалі.

Довідка: Туареги – "сині люди Сахари" чи кочове африканське плем’я. Воно понад сто років бореться за свою незалежність, а з 2012 року – проти уряду малійської хунти.

У Малі збитий російський гелікоптер.

Водночас з’являється інформація, що Росія нібито запросила безпечний коридор для виведення військ із військової бази FAMa у Кідалі. Попередньо, домовленість була досягнута між російськими та малійськими військовими та "Африканський корпус" вже почав виведення підрозділів з оточеної бази. До цього повстанські угруповання висунули ультиматум росіянам із вимогою здати базу.

До того ж, низка джерел повідомляє, що FLA спільно з JNIM нібито збили другий гелікоптер у північному Малі. Він належав "Африканському корпусу" та весь екіпаж загинув. Однак підтвердження цієї інформації немає.

Надходять і повідомлення про нібито масову здачу малійських військових сил FLA в районі Кідаля.

Як пише французька Le Figaro з посиланням на джерело, в Малі нібито вбито міністра оборони і ключового союзника РФ Садіо Камара. Повстанці заявили, що намагаються витіснити останніх російських найманців із Кідаля. Ця інформація також потребує підтвердження.

Також додамо, що Росія зіткнення у Малі підтверджує.

Передісторія

Як відомо, у травні 2021 року в Республіці Малі в Африці відбувся новий державний переворот. Військовослужбовці заарештували тимчасового президента країни Ба Н’Дау та прем’єрміністра Моктар Уана та перевезли їх на армійську військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

Після цього зовнішня політика керівників країни змінила вектор і замість міжнародної допомоги на чолі з Францією покладається на Росію. У тому року Росія схвалила запит Малі на відправку російських найманців. Вони, окрім навчання місцевих військових, беруть безпосередню участь у бойових діях проти угруповань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні Росія втратила відразу два свої вертольоти за одну добу.