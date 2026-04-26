Минус вертолеты, база и союзник? Ситуация в Мали обостряется, а у россиян могут быть плохие новости (видео)

"Африканский корпус" мог понести серьезные потери

В Мали противостояние между силами военной хунты и повстанцами-туарегами из "Фронта освобождения Азавада", а также исламистскими группировками, резко обострилось. Появилась информация о якобы сбитии двух российских вертолетов.

Информация об этом появилась в сети. В то же время российский пропагандист Илья Туманов, который администрирует авиационный канал Fighterbomber, заявил о якобы сбитии вертолета РФ.

"В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли", — заявил он.

Точную причину потери борта он не называет, но отмечает, что предварительно это было "внешнее огневое воздействие" (ЗРК).

Как пишет "Милитарный", информация о сбитии российского вертолета начала поступать еще 25 апреля от представителей "Фронта освобождения Азавада" (FLA). Но на тот момент в сети не публиковали никких подтверждений.

На сегодняшний день Россия поддерживает присутствие в этой стране силами "Африканского корпуса" МО РФ. Подразделения АК принимают участие в боевых операциях против повстанцев-туарегов на севере (Азавад) и исламистов (JNIM) в центральных районах. Россияне контролируют ключевые военные базы в Севаре, Гао и Кидале.

Справка: Туареги – "синие люди Сахары" или кочевое африканское племя. Оно более 100 лет сражается за свою независимость, а с 2012 года – против правительства малийской хунты.

В Мали сбит российский вертолет. Фото: соцсети

В то же время появляется информация, что Россия якобы запросила безопасный коридор для вывода войск с военной базы FAMa в Кидале. Предварительно, договорённость была достигнута между российскими и малийскими военными и "Африканский корпус" уже начал вывод подразделений с окружённой базы. До этого повстанческие группировки выдвинули ультиматум россиянам с требованием сдать базу.

К тому же, ряд источников сообщает, что FLA совместно с JNIM якобы сбили второй вертолёт в северном Мали. Он принадлежал "Африканскому корпусу" и весь экипаж погиб. Однако подтверждения данной информации нет.

Поступают и сообщения о якобы массовой сдаче малийских военных силам FLA в районе Кидаля.

Как пишет французская Le Figaro со ссылкой источник, в Мали якобы убит министр обороны и ключевой союзник РФ Садио Камара. Повстанцы заявили, что пытаются вытеснить последних российских наемников из Кидаля. Эта информация также требует подтверждения.

Также добавим, что Россия столкновения в Мали подтверждает.

Предыстория

Как известно, в мае 2021 года в Республике Мали в Африке произошел новый государственный переворот. Военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Н’Дау и премьер-министра Моктар Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако.

После этого внешняя политика руководителей страны изменила вектор и вместо международной помощи во главе с Францией полагается на Россию. В том же году Россия одобрила запрос Мали на отправку русских наемников. Они, кроме обучения местных военных, принимают непосредственное участие в боевых действиях против группировок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в марте Россия потеряла сразу два своих вертолета за одни сутки.